Boom del padel tra i giovani: nasce 4 All Academy Padel Junior per formare i campioni di domani

(Adnkronos) – Istituita da 4 All Padel Club di Lago Patria nel comune di Giugliano (NA), l’Academy non solo preparai piccoli talenti, ma promuove i momenti di aggregazione tra teenager e genitori, favorendo il piacere di fare sport insieme. Napoli, 30 settembre 2024.La diffusione del padel in Italia non tende a fermarsi: oggi questo sport è praticato da oltre un milione di persone e coinvolge non solo gli adulti, ma appassiona sempre più anche i giovanissimi. È da questo crescente interesse che ha preso vita 4 All Academy Padel Junior, che mira a favorire l’aggregazione tra bambini e famiglie e, perché no, a coltivare i campioni di domani. Il progetto, portato avanti da 4 All Padel Club di Lago Patria, è molto più di un semplice programma sportivo. «L’Academy nasce con una visione ben precisa: avvicinare anche i più giovani a questo sport così popolare e amato, favorendo lo sviluppo dei piccoli atleti non solo da un punto di vista fisico, ma anche a livello sociale e caratteriale. Il padel offre dei vantaggi indiscussi per i ragazzi: si impara velocemente, divertendosi, ed è adatto a tutti. Inoltre, insegna a fare squadra e rappresenta un momento di aggregazione. Giocare con i genitori,poi, aiuta a rafforzare anche i legami familiari», illustra Luigi Di Bonito che, insieme ad altri 3 soci, è titolare delcircolo di Lago Patria, frazione di Giugliano (NA) che in soli 12 mesi è diventato un punto di riferimento in tutta la provincia per gli appassionati di padel. Il club, con i suoi tre campi attrezzati, è l’ambiente ideale sia per chi desidera praticare lo sport come passatempo sia per chi vuole migliorare le proprie performance sotto la guida di maestri professionisti per un allenamento di qualità. A un anno dalla sua apertura, il bilancio è decisamente positivo, e la nascita dell’Academy consolida ulteriormente questo primato. «L’Academy prevede un percorso formativo diviso per categorie, con un team di maestri federali che segue ogni gruppo con attenzione e competenza – continua Di Bonito –. Noi accogliamo i bambini a partire dai 6 fino ai 14 anni, suddivisi in tre categorie: la Baby, per i più piccoli, la Junior per i bambini di età intermedia, e la Young per i ragazzi più grandi. Ogni categoria segue un percorso formativo specifico e tutti i partecipanti sono seguiti dagli istruttori. I più piccoli si avvicinano allo sport attraverso attività che mirano alla coordinazione e all’occupazione degli spazi, mentre i ragazzi più grandi hanno anche l’opportunità di seguire lezioni private per perfezionare le loro capacità». Il Club ha da subito puntato su un’eccellente organizzazione, creando attività che favoriscono l’interazione tra i partecipanti. «Abbiamo organizzato tornei ed eventi per genitori e figli,con l’obiettivo di creare un circolo di aggregazione che unisca non solo i ragazzi tra loro, ma anche i giovani con le famiglie. Attualmente stiamo lavorando con la FITP, la Federazione Italiana Tennis e Padel, per sviluppare un percorso formativo per i giovani atleti, seguendo le indicazioni fornite dalla federazione stessa. Auspichiamo una crescita in tal senso, con lo scopo di istituire tornei e competizioni per ragazzi tra i circoli affiliati, anche a livello regionale e nazionale, come si fa con il tennis». Presso il centro sono presenti i maestri Mathi Medina e Francesco D’Isanto, affiancati da Gabriele Esposito, un coach che si occupa della preparazione fisica degli atleti. Oltre al noleggio del campo, 4 All Padel Club organizza anche corsi per adulti: «Il club propone una vasta gamma di corsi, che includono lezioni per adulti, corsi di pre-agonismo per chi desidera avvicinarsi alle competizioni regionali o nazionali, e corsi agonistici, riservati a chi ha già un ottimo livello di preparazione», conclude Di Bonito. La struttura campana si dimostra una pioniera nel settore sportivo, ma è al passo coi tempi anche in ambito tecnologico: è stata sviluppata un’App dedicata che fornisce tutte le informazioni e le indicazioni utili per membri e visitatori. E, con il nuovo anno, sono previsti ulteriori servizi, grazie alla creazione di un’area riservata a nuove attività, ampliando così l’esperienza offerta ai partecipanti.

