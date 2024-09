BURN: allenamenti su misura, fisioterapia mirata e nutrizione personalizzata a Curno

(Adnkronos) – Programmi di allenamento personalizzati volti al miglioramento estetico, all’aumento delle prestazioni o al benessere generale, servizi di nutrizione su misura e fisioterapia, dal recupero da un infortunio al trattamento di patologie croniche. Il Dott. Roberto Chiari fisioterapista e il Dott. Mauro Rocca laureato in nutrizione e scienza, tecnica e didattica dello sport sono qui per rivoluzionare il concetto di allenamento e benessere. Bergamo,26/09/2024. In un’epoca in cui la salute fisica e quella mentale sono sempre più connesse, chi desidera rimettersi in forma sente l’esigenza di affidarsi a strutture che, andando oltre il concetto di palestra tradizionale, possano offrire un approccio su misura al benessere globale. Un centro all’avanguardia che incarna questa filosofia è BURN Training & Physio Studio di Curno, in provincia di Bergamo, una palestra di nuova concezione che propone un’esperienza completa, mirata al raggiungimento di una forma fisica ottimale attraverso la visione olistica del cliente. «Niente formule magiche, sia chiaro, ma solo lavoro svolto seriamente», esordisce il Dott. Mauro Rocca, trainer e nutrition coach di BURN. Insieme al socio, Dott. Roberto Chiari, trainer e fisioterapista, entrambi con rigorosi percorsi accademici alle spalle e vasta esperienza sportiva, ha avviato questo progetto che a un anno dall’apertura sta dando risultati molto incoraggianti. «Nell’ottica di mettere a frutto le nostre competenze – spiega il Dott. Rocca – siamo partiti dall’idea di creare qualcosa di nuovo, un punto d’incontro fra tre discipline: allenamento, fisioterapia e nutrizione. La forza della nostra struttura risiede proprio nella combinazione di questi ambiti che, se necessario, possono essere integrati per ottenere i risultati desiderati. Questa sinergia ci distingue nel panorama dei centri fitness, ma non è l’unico elemento che ci caratterizza: a differenza delle catene di palestre che dominano il mercato e spesso trascurano l’individualità dei clienti, privandoli di un supporto personalizzato, noi poniamo al centro la persona con le sue peculiarità, richieste, necessità e potenzialità. Da noi l’attenzione all’utente è massima e siamo sempre partecipi dei suoi miglioramenti e successi». Presso BURN, infatti, ogni cliente è considerato unico, che si tratti di uno sportivo professionista, di un appassionato di fitness, o di chi desidera semplicemente ritrovare la forma fisica: «Qui in BURN abbiamo diverse proposte a seconda delle esigenze di ognuno – illustra il Dott. Rocca -. Partiamo dal Personal Training in cui il cliente è seguito da un coach in ogni allenamento. Poi abbiamo il Coaching Open Gym che comprende sedute periodiche con il proprio coach. In questo caso viene elaborato un piano di allenamento personalizzato che il cliente può seguire autonomamente nei giorni e negli orari a sua scelta. Infine abbiamo l’Open Gym, una formula pensata per chi ha già un piano di allenamento e un coach e cerca una struttura che disponga di attrezzature di ultima generazione». Il secondo pilastro di BURN è la fisioterapia, una disciplina sempre più indispensabile sia per il recupero da infortuni sportivi sia per la gestione di malattie croniche. «Il nostro centro è concepito per gestire ogni tipo di riabilitazione, incluso il recupero post-operatorio, garantendo sempre a ogni paziente un supporto professionale lungo tutto il percorso di guarigione. In questo campo è fondamentale un approccio empatico teso alla vicinanza e all’accudimento della persona – illustra il Dott. Chiari -. Per questo, dopo un colloquio conoscitivo approfondito con il cliente, in cui vengono valutati il suo stile di vita e i fattori che possono incidere sul suo stato di salute, analizziamo aspetti come la qualità del sonno, le abitudini alimentari e lo stress quotidiano, che possono avere un impatto sulla percezione del dolore. Inizialmente ci concentriamo su sessioni individuali per fornire il massimo supporto, in seguito, assegniamo al paziente una scheda di esercizi che può eseguire in modo autonomo, sempre sotto la nostra supervisione. I progressi vengono poi monitorati mensilmente per apportare eventuali modifiche al percorso riabilitativo». Infine, il terzo caposaldo di BURN è rappresentato dalla consulenza nutrizionale: «Questo servizio completa i programmi di allenamento per raggiungere risultati concreti e duraturi prefissati col cliente – conclude il Dott. Rocca -. Poiché sappiamo quanto le diete risultino difficili da mantenere nel tempo proponiamo piani alimentari su misura, pratici e soprattutto sostenibili. Tramite una consulenza iniziale valutiamo lo stile di vita della persona e le sue abitudini alimentari, quindi misuriamo i suoi dati antropometrici e analizziamo la composizione corporea per stabilire il piano più idoneo. Infine, monitoriamo i suoi progressi e, se necessario, modifichiamo il percorso». BURN offre orari di apertura flessibili, che spaziano dalle 6 del mattino alle 9 di sera durante la settimana, e garantisce l’accesso anche nei fine settimana, inclusa la domenica. La struttura è dotata di un’applicazione dedicata e di un sistema di ingresso tramite QR code che consente agli utenti di accedere autonomamente alla palestra senza lungaggini e ulteriori passaggi.

