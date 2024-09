Caffè Borbone sostiene il ciclismo Juniores: al via il 1° GP Caffè Borbone in collaborazione con Team Technipes #inEmiliaRomagna

(Adnkronos) – Sabato 14 settembre alcuni dei migliori giovani talenti del ciclismo si sfideranno nella nuova corsa, lungo uno dei percorsi più belli d’Italia.

Napoli, 4 settembre 2024 – Caffè Borbone e Team Technipes #inEmiliaRomagna lanciano il 1° GP Caffè Borbone, una nuova gara che fa il suo ingresso nel calendario agonistico della categoria Juniores di ciclismo. L’iniziativa nasce nell’ambito della collaborazione avviata quest’anno tra l’azienda napoletana e la squadra giovanile di ciclismo nata da un’idea di Davide Cassani, voce del ciclismo italiano ed ex CT della nazionale. Sabato 14 settembre, il 1° GP Caffè Borbone si disputerà tra Errano di Faenza e Brisighella, aree che nel 2023 sono state colpite dall’alluvione e che quest’anno sono state teatro del Tour de France, partito per la prima volta in Italia. I ciclisti Juniores (di età compresa tra 17 e 18 anni) prenderanno parte alla gara con le loro squadre provenienti da tutta Italia, riunendosi in un evento sportivo che sostiene i giovani e il talento. Questo è infatti l’obiettivo che accomuna Caffè Borbone e Technipes #inEmiliaRomagna, la squadra di talenti del ciclismo semi-professionistico Elite e under 23 e ambassador della Regione Emilia-Romagna. “Il 1° GP Caffè Borbone è nato dall’idea di fornire ai giovani appassionati di ciclismo un ulteriore accesso alla crescita del talento dando la possibilità ai ciclisti più giovani di essere affiancati da professionisti che hanno fatto di questo sport la loro vita e che possono essere quindi di grande ispirazione per continuare a coltivare il sogno di diventare futuri campioni. Così come il caffè, lo sport è per tutti e non fa differenze. Per questo da qualche anno Caffè Borbone è attiva in iniziative a favore dei giovani supportando le loro passioni e la loro formazione in ogni ambito, e in particolar modo lo sport, dal ciclismo allo sci, perché crediamo nell’importanza dello sport nel percorso di crescita dei ragazzi e nel loro ruolo di catalizzatori di sviluppo ed emancipazione di intere comunità e territori.” ha dichiarato Michela Caone, Global Chief Marketing Officer di Caffè Borbone. “Con questo nuovo evento si fa qualcosa per i giovani – ha spiegato il Presidente APT Servizi Emilia-Romagna e ideatore del Team Technipes #inEmiliaRomagna Davide Cassani -: sono convinto che lo sport sia importante anche come scuola di vita per le future generazioni. Vediamo ragazzi con il sogno di passare professionisti, qualcuno ci riuscirà, molti no, ma tutti poi avranno imparato qualcosa che potranno mettere in pratica per tutto il resto della vita. Vogliamo ringraziare Caffè Borbone per la sensibilità e il sostegno con cui ci aiuta a portare avanti questa politica. I giovani sono il futuro: ci siamo emozionati pochi giorni fa quando un atleta del Team Technipes #inEmiliaRomagna con la Nazionale ha vinto il Tour de l’Avenir e ha firmato un contratto da professionista per il 2025. Era un nostro obiettivo, è una soddisfazione e sappiamo che c’è bisogno di supporto, sostegno e persone che mettano a disposizione del tempo libero per nostri giovani”. “Fin dalla fondazione della nostra società abbiamo avuto i giovani e l’attenzione al territorio come punti centrali del progetto – ricorda Gianni Carapia, Presidente del Team Technipes #inEmiliaRomagna – e quindi con Caffè Borbone troviamo tante affinità che siamo orgogliosi di portare avanti sulle nostre colline tra Faenza e Brisighella, allestendo insieme alla Pol. Zannoni di Errano di Faenza questa gara per Juniores. Ringraziamo Caffè Borbone, le istituzioni e gli altri sponsor per il supporto e garantiamo il nostro impegno per portare avanti in ogni nostra attività quei valori che ci legano a realtà così prestigiose e rilevanti”. La gara prenderà il via alle ore 14 da Errano di Faenza, dove ha sede la Pol. Zannoni incaricata dell’organizzazione tecnica in collaborazione con il Team Technipes #inEmiliaRomagna, per concludersi poi con l’arrivo nel centro storico di Brisighella, in piazza Marconi. Brisighella è un borgo antico, che si adagia ai piedi di tre inconfondibili pinnacoli rocciosi su cui poggiano una Rocca del XV secolo, la Torre cosiddetta dell’Orologio ed il Santuario del Monticino. Il percorso si preannuncia di particolare interesse tecnico per la categoria Juniores: lungo i 108,3 km di gara, gli atleti affronteranno otto giri del circuito dei “Coralli bassi e uno dei “Coralli alti”, per poi affrontare tre Gran premi della montagna negli ultimi 25 km: un primo passaggio su Rio Chié, poi un transito sotto il traguardo a Brisighella a 20 km dall’arrivo e l’imbocco del Monticino (GPM a 18 km dalla fine), salita affrontata anche dalla seconda tappa del Tour de France 2024, da Cesenatico a Bologna. Il secondo passaggio in cima a Rio Chié, a 5 km dall’arrivo di Brisighella, offrirà ancora terreno di caccia ai corridori ancora in grado di giocarsi la vittoria, garantendo un finale incerto e spettacolare. Il primo appuntamento sponsorizzato da Caffè Borbone si è svolto l’8 giugno a Imola durante la quarta edizione del Suzuki Bike Day. L’evento ha dato la possibilità ad amatori e cicloturisti di pedalare seguendo parte della seconda tappa del Tour de France e parte dei percorsi dei Mondiali di ciclismo del 1968 e del 2020, affiancati da campioni dello sport come lo stesso Davide Cassani e da eccellenze dello sci e degli sport invernali.

Il Team Technipes #inEmiliaRomagna nasce nel 2019 da un’idea di Davide Cassani – ex ciclista professionista e CT della nazionale dal 2014 al 2021, diventato negli anni per migliaia di appassionati la voce del ciclismo italiano – come opportunità di formazione a sostegno delle giovani leve del ciclismo per sviluppare il loro talento grazie ad un team dedicato di storici esperti e professionisti di questo sport, dando loro l’opportunità di crescere ed entrare nella categoria professionistica. Il progetto ha un duplice scopo: offrire a un gruppo di 13 giovani ciclisti provenienti da tutta Italia tutto il supporto e le competenze di un team tecnico per metterli in condizione di poter aspirare al passaggio al professionismo e al tempo stesso diffondere e consolidare il ruolo della Regione Emilia-Romagna come destinazione di eccellenza per i cicloamatori e cicloturisti sportivi grazie a un’offerta paesaggistica di percorsi ciclistici adatta a chi ama e pratica questo sport a qualsiasi livello, oltre alla rinomata proposta eno-gastronomica e culturale già celebre in tutto il mondo.

Nata a Napoli nel 1999 come piccola torrefazione legata alla tradizione del caffè napoletano, Caffè Borbone è diventata in pochi anni uno dei principali produttori di caffè monoporzionato in cialde e capsule. Rappresenta un caso di crescita esemplare, grazie anche al costante investimento in Ricerca & Sviluppo che ha portato alla realizzazione di prodotti innovativi e di qualità che, gradualmente, hanno conquistato i consumatori sempre più attenti all’ambiente. È stata, infatti, la prima azienda in Italia a proporre la cialda compostabile che, smaltita nell’umido, può essere utilizzata per la produzione di compost, con involucro riciclabile nella raccolta della carta. Successivamente, ha lanciato la capsula compostabile in biopolimero con il top in carta filtro. Nel 2018, Caffè Borbone entra nel capitale sociale Italmobiliare, una delle principali investment holding italiane, con il 60% delle quote mentre il 40% rimane al fondatore Massimo Renda. Visita: https://www.caffeborbone.com/it/it/



