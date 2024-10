Casinò online: a settembre spesa a +22,4%. Quasi un terzo del mercato in mano a Lottomatica. In crescita Sisal, mentre crolla Pokerstars

(Adnkronos) – 2 ottobre 2024. Semaforo verde a settembre per il mercato dei casinò online. Nel nono mese del 2024 la spesa degli italiani in questo segmento è stata di 241,1 milioni di euro, dato in crescita del +22,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente quando la spesa fu di 197 milioni di euro. Leader di mercato si conferma Lottomatica, con una quota di mercato, nel mese appena trascorso, della spesa che sfiora il 30%, dato che segna anche una crescita del 6% rispetto a settembre del 2023. Bene anche Sisal, che fa registrare una quota di mercato del 10,9%, dato in forte crescita rispetto all’8,6% di dodici mesi prima. Cresce dell’1,7% la quota di mercato della spesa di Betsson Group, mentre crolla Pokerstars la cui quota passa dal 6,8% di settembre 2023 al 5,80 del nono mese del 2024 (-14,8%). sb/AGIMEG —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)