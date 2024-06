Chiara Alzati: “Come parlare in pubblico nelle convention aziendali e comunicare con autorevolezza”

(Adnkronos) – Seguendo sei fasi, gli executive possono trovare il giusto modo per affrontare un discorso importante in pubblico. È quanto insegna il Metodo Parlare Chiaro® di Chiara Alzati, Corporate Effective Communication & Public Speaking Trainer. Milano, 25 giugno 2024 . L’abilità di comunicare in modo chiaro, autentico e mai scontato può permettere a un executive di distinguersi e di brillare nel discorso da tenere durante una convention aziendale. Per parlare bene in pubblico conoscere il contenuto non basta, occorre saper selezionare cosa dire e cosa non dire, sapersi esprimere con carisma, saper modulare la voce, usare in modo congruo la gestualità, portando il pubblico a vivere una vera e propria esperienza in cui non si sente spettatore ma protagonista. Esistono giuste tecniche di public speaking e per metterle in pratica occorre un costante allenamento e un’attitudine al feedback e al miglioramento. È quanto insegna il Metodo Parlare Chiaro®ideato da Chiara Alzati, Corporate Effective Communication& Public Speaking Trainer e fondatrice della Chiara Alzati S.r.l. «L’abilità di parlare in pubblico non è questione di talento, come spesso si pensa – precisa Chiara Alzati –. In realtà, come sostiene il filosofo e scrittore statunitense Ralph Emerson, “Tutti i grandi oratori furono all’inizio dei pessimi oratori”. L’abilità di parlare in pubblico è questione di metodo e tanto allenamento. Questo vale in modo particolare per i top manager chiamati a comunicare a clienti interni ed esterni durante le convention aziendali. Le tecniche fondamentali di public speaking professionaleche, se applicate in modo consapevole e con impegno, possono aiutare gli executive ad ottenere un effettivo successo si possono raccogliere in sei fasi». Chiara Alzati affronta questo tema nel suo libro “Public Speaking per Executive” (pubblicato a dicembre 2023), una guida professionale pensata appositamente per comunicare in modo più sicuro ed efficace in diversi contesti di business, incluse le convention aziendali. Il libro è rivolto a top manager operanti in ogni settore e può diventare uno strumento strategico per distinguersi quando si comunica. «Le sei fasi che consiglio di seguire – spiega Chiara Alzati – sono impostate in questo modo. Fase 1: concordare un briefing approfondito con gli organizzatori dell’evento per individuare il taglio che deve avere l’intervento. Fase 2: prendere contatto con il presentatore, fornendogli tutte le informazioni salienti sul proprio ruolo e sulla propria biografia professionale. Fase 3: trovare un modo originale per aprire il discorso e attirare l’attenzione del pubblico. Fase 4: articolare il corpo del discorso su massimo tre temi da trattare uno per volta, in modo che il pubblico possa seguire con semplicità. Fase 5: creare una conclusione d’effetto, per lanciare un invito all’azione chiaro e specifico al proprio pubblico. Infine la fase 6, la più importante: fare tanta pratica! Prima di affrontare una qualsiasi situazione di public speaking è importante assicurarsi di essere pronti, per far vivere al pubblico un’esperienza che lasci il segno. Quindi consiglio di fare prove su prove anche registrandosi, in modo da osservare il risultato con occhio realmente costruttivo». Il Metodo Parlare Chiaro® ideato da Chiara Alzati si sta rivelando una soluzione efficace per i manager aziendali che devono affrontare qualsiasi tipo di discorso in pubblico. Aiuta a trasmettere i contenuti con presenza emotiva, autorevolezza e autenticità. Chiara Alzati ha un’ampia esperienza di public speaking e ha conseguito diversi premi ai Campionati Nazionali ed Europei. In particolare, nel 2020 si è classificata al primo posto ai Campionati Europei di Public Speaking in lingua tedesca, con un discorso intitolato “Follia”. «Quello che è importante, anche in una convention aziendale, è non voler cambiare l’esposizione, sforzandosi di usare parole e atteggiamenti “finti”. Come dico sempre durante i miei corsi di formazione nelle aziende Corporate: sii tu il cambiamento che vuoi vedere e porta nella tua azienda, attraverso le tue parole e i tuoi comportamenti, un nuovo modo di comunicare», conclude Chiara Alzati. •CONTATTI: www.parlarechiaro.com

