Cina sempre più vicina all’Europa, a Micam si continua a gettare le basi per una cooperazione sempre più importante

(Adnkronos) – Milano, 25 settembre 2024. All’indomani della chiusura di Micam ’98, la collettiva Premium China Footwear & Accessories promossa dalla Plum Solution Srltira le somme della sua partecipazione e può senza dubbio sostenere di aver ottenuto ottimi risultati in termini di visitatori e di interesse suscitato dai brand esposti dal 15 al 17 settembre scorsi. La selezione dei marchi cinesi di qualità per donna uomo e bambino esposta a Micam ha infatti permesso ai tanti visitatori italiani e stranieri di conoscere ancora una volta e ancor più da vicino la sempre maggiore qualità delle calzature cinesi, nonché i livelli sempre più alti raggiunti nel design e nella versatilità dei prodotti. I marchi Renr, Hotmarzz, Bafan, Haodebao, Panthink, sheme, che spesso lavorano già in ambito internazionale, hanno a loro volta avuto l’occasione di farsi conoscere e di discutere di possibilità di collaborazione con realtà italiane ed europee. A catturare l’attenzione di buyers e di visitatori sneakers, stivali, mocassini, ma anche jelly shoes, ciabatte e scarpe da bambino, scarpe dunque per ogni occasione e adatte ad ogni circostanza. I visitatori della collettiva hanno avuto anche l’occasione di confrontarsi personalmente e direttamente con i responsabili di ciascuna azienda, di fondamentale importanza per instaurare un rapporto di fiducia e di scambio reciproco privo di intermediari. D’altronde, l’obiettivoè proprio quello di promuovere gli scambi e la cooperazione tra le industrie delle calzature e degli accessori in una collaborazione Cina-Europa a livello globale. Obiettivo sempre più vicino a quanto pare, grazie alla partecipazione di queste realtà cinesi ad eventi internazionali del calibro di Micam e alle possibilità di cooperazione che ne derivano.

