Ciocchetti (FdI): Via libera all’ODG per l’acquisto di Palazzo Pecci a Carpineto Romano

(Adnkronos) – 7 febbraio 2025. Un nuovo capitolo si apre per il patrimonio culturale italiano con l’approvazione dell’ordine del giorno al Decreto Legge Cultura, che impegna il Governo a valutare la possibilità di sostenere il Comune di Carpineto Romano nell’acquisto di Palazzo Pecci. Il documento, presentato alla Camera dei deputati e sostenuto dal deputato Luciano Ciocchetti (FdI), mira a garantire la conservazione e il restauro di un edificio di straordinario valore storico e artistico. L’obiettivo è quello di adottare un programma straordinario di restauro e valorizzazione, che non solo protegga le strutture architettoniche e gli arredi storici, ma anche le opere d’arte e i documenti custoditi al suo interno. Situato a Carpineto Romano, Palazzo Pecci rappresenta un vero gioiello architettonico, ricco di storia e cultura. L’edificio è noto per essere la casa natale di Papa Leone XIII, una delle figure più influenti nella storia della Chiesa cattolica e del pensiero sociale cristiano.

Il palazzo conserva al suo interno una biblioteca di valore internazionale, oltre a una serie di arredi d’epoca e opere d’arte che testimoniano la grandezza della nobile famiglia Pecci. La sua importanza non è solo storica, ma anche artistica e documentaria, rendendolo una risorsa fondamentale per la promozione culturale e turistica del territorio. Secondo Luciano Ciocchetti, primo firmatario dell’ordine del giorno, l’acquisto e la valorizzazione di Palazzo Pecci rappresentano una grande opportunità per il turismo culturale dei Monti Lepini. Il Comune di Carpineto Romano lavora da tempo per trasformare l’edificio in un museo aperto al pubblico, che possa accogliere visitatori e studiosi, offrendo un percorso immersivo tra storia, arte e tradizione. L’iniziativa rientra perfettamente negli obiettivi del Decreto Legge Cultura, che promuove la cultura come bene comune, accessibile a tutti e parte integrante della vita delle comunità. Il recupero di Palazzo Pecci non solo rafforza l’identità culturale locale, ma contribuirà anche a rilanciare l’economia e il turismo della zona.

Soddisfatto dell’approvazione dell’ordine del giorno, il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto: “Palazzo Pecci è il cuore della nostra storia e rappresenta un patrimonio inestimabile per la comunità. L’impegno del Governo e del deputato Luciano Ciocchetti è stato fondamentale per portare avanti questo progetto che darà nuova vita a un luogo simbolo di Carpineto Romano. Grazie a questo intervento, possiamo finalmente guardare al futuro con la consapevolezza di poter offrire ai cittadini e ai visitatori un centro culturale di riferimento. Il restauro e la valorizzazione di Palazzo Pecci saranno il motore di una nuova stagione di crescita per il nostro territorio, rafforzando il turismo e l’identità storica della nostra comunità”. L’approvazione dell’ordine del giorno segna un passo importante per la tutela del patrimonio culturale italiano. Il prossimo obiettivo sarà definire le modalità di acquisizione e gestione dell’edificio, affinché possa essere trasformato in un polo museale e culturale di riferimento per l’intero territorio. Il sostegno del Governo a questa iniziativa testimonia l’importanza di investire nella cultura, proteggendo e valorizzando quei luoghi che rappresentano le radici e la storia del nostro Paese. L’acquisizione di Palazzo Pecci potrebbe quindi diventare un modello per future operazioni di recupero e valorizzazione di altri beni culturali, contribuendo a rendere l’Italia un punto di riferimento per il turismo culturale internazionale. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)