Cléo al fianco di Fondazione Veronesi per la ricerca sul tumore al seno e promuovere la prevenzione

(Adnkronos) – Alessandria, 2 ottobre 2024 – Cléo, celebre brand dedicato al pubblico femminile prodotto da Paglieri, finanzia la borsa di ricerca della Dott.ssa Stefania Farina, impegnata in un progetto di ricerca scientifica volto a studiare il potenziale ruolo di LRRK2 nello sviluppo del cancro al seno per migliorare la diagnosi e identificare nuovi bersagli terapeutici. Inoltre, Cléo si fa promotore di prevenzione sensibilizzando sull’importanza di adottare dei sani e corretti stili di vita.

Molteplici evidenze indicano una correlazione inversa tra malattie oncologiche e neurodegenerative: le persone guarite da tumori, ad esempio, hanno meno possibilità di sviluppare patologie come il morbo di Parkinson. Un’eccezione a questa regola è rappresentata da persone con mutazioni nel gene LRRK2, le quali hanno maggiori probabilità di sviluppare sia il morbo di Parkinson che diversi tipi di tumore, incluso il cancro al seno. Questi dati suggeriscono che il gene LRRK2 sia coinvolto in meccanismi comuni a entrambe le patologie, i quali potrebbero costituire dei promettenti bersagli terapeutici. La natura di questi processi molecolari, tuttavia, è sconosciuta. Per questo la Dott.ssa Stefania Farina è al lavoro per comprendere come mutazioni a carico di LRRK2 possano direttamente influenzare l’insorgenza e il decorso del cancro al seno, fornendo così nuovi strumenti per la diagnosi precoce della malattia e nuovi bersagli terapeutici per trattamenti mirati ed efficaci. Il suo lavoro è finanziato grazie al contributo di Paglieri S.p.A, storica azienda italiana, leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, che da quest’anno attraverso il suo brand Cléo, ha scelto di sostenere la ricerca scientifica promossa da Fondazione Veronesi.

Inoltre, con la nuova campagna “volersi bene ogni giorno” il bagnodoccia Cléo ha rivisitato la sua veste grafica, evidenziando la partnership con Fondazione Veronesi e inserendo in etichetta un QR-code che rimanda ad una pagina web che raccoglie i consigli e suggerimenti condivisi con la Fondazione, al fine di sensibilizzare le consumatrici sull’importanza della prevenzione e della cura della propria persona. “Come Paglieri siamo estremamente orgogliosi di collaborare con Fondazione Veronesi in questo progetto che unisce due temi fondamentali: la ricerca scientifica e la promozione della prevenzione. Il finanziamento della borsa di ricerca alla Dott.ssa Stefania Farina ci consente di sostenere uno studio innovativo sul ruolo del gene LRRK2 nel tumore al seno, con l’obiettivo di migliorare la diagnosi precoce e individuare nuovi bersagli terapeutici – afferma Debora Paglieri, CEO di Paglieri. Crediamo fermamente che la scienza sia la chiave per il progresso nella lotta contro il cancro e, con questa iniziativa, vogliamo fare la nostra parte per contribuire concretamente.” “La nostra campagna di sensibilizzazione ha l’obiettivo di educare le consumatrici sull’importanza di adottare stili di vita sani e di sottoporsi a controlli regolari, perché la prevenzione è il primo passo per proteggere la propria salute. Questa partnership con Fondazione Veronesi riflette profondamente i valori di Cléo, un brand di Paglieri che si è sempre impegnato a promuovere il benessere e la cura delle donne, non solo attraverso i nostri prodotti, ma anche sostenendo iniziative concrete e di valore” – dichiara Fabio Rossello, CEO di Paglieri.

Fondazione Umberto Veronesi ETS nasce nel 2003 per volontà del Professor Umberto Veronesi per promuovere il progresso scientifico, concentrando il proprio operato in due aree: finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza, motore del progresso scientifico, e divulgazione scientifica, perché le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti. In più di vent’anni Fondazione ha creato le basi per un nuovo modello di sviluppo della scienza, introducendo un criterio inedito nel nostro Paese: investire nella cultura scientifica per creare una nuova generazione di scienziati e di cittadini consapevoli dei progressi della ricerca. Per Fondazione Veronesi, cultura scientifica significa utilizzo sociale degli obiettivi e dei risultati della scienza.

PAGLIERI SpA nasce nel 1807 ad Alessandria grazie alla maestria di Lodovico Paglieri. Oggi l’Azienda è leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, tutti caratterizzati da un approfondito studio e sviluppo del profumo. Con i suoi oltre 200 anni di storia è simbolo d’imprenditorialità italiana in oltre 50 Paesi nel mondo. Creatrice del brand Felce Azzurra, ha continuato il suo percorso sviluppando nuovi marchi per esigenze specifiche. Nel ramo personal care, Paglieri è proprietaria dei marchi Felce Azzurra Bio, – una gamma per chi è particolarmente attento all’ambiente, Cléo – una linea appositamente concepita per la cura quotidiana del corpo femminile, Labrosan – burri di cacao per la cura delle labbra e SapoNello – la linea che si prende cura della pelle delicata dei più piccoli. Nel ramo home & fabric care Felce Azzurra il Bianco e Mon Amour – ammorbidenti, detersivi e additivi per un bucato protetto e profumato e Aria di Casa, una linea completa di profumatori per ogni stanza della casa. Oltre ai brand di proprietà, il Gruppo Paglieri fonda nel 2001 Selectiva Spa, che per prima porta il concetto del gourmand in profumeria declinato in bagni, creme corpo e profumi con i marchi Aquolina e Pink Sugar.

