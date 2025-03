Comparabile trionfa ai Le Fonti Awards 2025: premiata come Eccellenza dell’Anno per Innovazione e Leadership nei servizi di comparazione

(Adnkronos) –

Un premio che celebra la rivoluzione digitale nella scelta delle offerte luce, gas, internet e assicurazioni in Italia

Milano, 14 marzo 2025 Si è svolta ieri sera nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, la cerimonia dei Le Fonti Awards 2025. Tra i protagonisti dell’evento spicca Comparabile.it, che ha ricevuto il premio ‘Eccellenza dell’Anno – Innovazione & Leadership’ nella categoria Servizi di Comparazione. In un contesto economico segnato dai rincari energetici e dalla crescente complessità delle offerte sul mercato, Comparabile si distingue come piattaforma digitale capace di restituire semplicità, trasparenza e concretezza ai consumatori italiani. Il riconoscimento, assegnato da una giuria composta da redazione, Centro Studi e Comitato Scientifico de Le Fonti, premia l’impegno di Comparabile nell’offrire un’esperienza utente innovativa e orientata al risparmio reale per le famiglie. «Quando abbiamo creato Comparabile, volevamo semplificare ciò che il mercato aveva reso inutilmente complicato», afferma Giulio Finocchiaro, CEO di Comparabile. «Oggi, grazie alla tecnologia e all’ascolto quotidiano dei nostri utenti, siamo diventati un riferimento per chi cerca chiarezza e risparmio nei servizi di luce, gas, internet, assicurazioni, mutui e persino streaming». Cuore della piattaforma è il ‘Comparometro’: uno strumento innovativo che consente di caricare direttamente la propria bolletta, eliminando la necessità di inserire manualmente i dati. L’algoritmo estrapola automaticamente le informazioni rilevanti e offre un confronto trasparente, chiaro e immediato. L’utente riceve così un supporto reale, senza tecnicismi o ambiguità. A rendere Comparabile un player unico è l’equilibrio tra l’avanzamento tecnologico e la facilità d’uso, pensata per tutti, anche per chi ha poca dimestichezza con il digitale. «Mostriamo i pro e i contro di ogni offerta: il prezzo è importante, ma lo è ancora di più sapere cosa si sta comprando», continua Finocchiaro. Il premio arriva in un momento chiave per la crescita di Comparabile, che sta sviluppando nuove funzionalità basate sulle abitudini di consumo degli utenti e sulle esigenze di risparmio personalizzato. Con oltre 300.000 famiglie supportate ogni anno e decine di partnership attive con operatori di primo piano, Comparabile consolida la propria posizione di leadership nel mercato digitale della comparazione. Un modello made in Italy che ora guarda con ambizione anche all’estero. Per ulteriori informazioni e per provare il Comparometro: www.comparabile.it

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)