Concerto Con i Poveri 2024: unica data italiana di Hans Zimmer, il 7 dicembre con Mons. Marco Frisina, il Compositore Dario Vero e la violoncellista candidata Grammy Tina Guo

(Adnkronos) – L’Aula Paolo VI in Vaticano – eccezionalmente aperta a un appuntamento di musica dal vivo – il 7 dicembre 2024 ospiterà come da tradizione la quinta edizione del “Concerto Con i Poveri”, un evento che unisce bellezza artistica e solidarietà sociale e che per quest’anno vedrà l’unica data in Italia e in Vaticano del compositore premio Oscar Hans Zimmer, insieme al compositore il Maestro Mons. Marco Frisina e al compositore Dario Vero con la speciale partecipazione della violoncellista candidata ai Grammy Tina Guo.



In occasione dell’importante appuntamento annuale con il “Concerto Con i Poveri” , il compositore di alcune delle colonne sonore più note e belle di sempre – tra cui “Il Re Leone”, “Il Gladiatore”, “Pirati dei Caraibi”, “Interstellar” e “Pearl Harbor” – suonerà e introdurrà i suoi pezzi più celebri, alternandosi sul palco con il Maestro Mons. Marco Frisina, che eseguirà alcuni brani da lui composti per i film a tema religioso, accompagnati dalla Nova Opera Orchestra, composta da 70 musicisti provenienti da tutta Europa, e dai 250 elementi del Coro della Diocesi di Roma, che celebra quest’anno il 40° anniversario di fondazione.

Nato nel 2015 da un’idea di Riccardo Rossi e Gualtiero Ventura e organizzato da Nova Opera con la Direzione Artistica del Maestro Mons. Marco Frisina, il “Concerto Con i Poveri” negli anni si è affermato come un evento artistico unico nel suo genere, un appuntamento di cultura e solidarietà; un viaggio musicale per celebrare la bellezza e la carità attraverso il linguaggio universale dell’arte. L’evento è Patrocinato dal Dicastero per il Servizio della Carità – Elemosineria Apostolica, dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e dal Pontificio Istituto di Musica Sacra.

Quest’anno l’ospite eccezionale è Hans Zimmer, compositore, produttore musicale con 12 nominations e 2 Premi Oscar, 10 nominations ai BAFTA, 15 nominations ai Golden Globes, 20 Nominations ai GRAMMY, le quattro edizioni precedenti hanno visto la partecipazione di alcuni tra i massimi esponenti del panorama musicale internazionale, tra i quali i direttori d’orchestra Daniel Oren e Speranza Scappucci ed i compositori Ennio Morricone e Nicola Piovani, oltre a prestigiose collaborazioni come quella dell’Orchestra ed il Coro del Teatro dell’Opera di Roma, il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, L’Orchestra del Teatro Verdi di Salerno, l’Orchestra Italiana del Cinema e l’Orchestra Roma Sinfonietta.



Sabato 7 dicembre 2024, l’Aula Paolo VI in Vaticano ospiterà alle ore 17:30 questo straordinario concerto, che vedrà la partecipazione di 8.000 persone, tra cui 3.000 fratelli indigenti di tutte le lingue e religioni: saranno loro gli “ospiti d’onore” dell’evento, invitati a partecipare attraverso il Dicastero per il Servizio della Carità – Elemosineria

Apostolica e numerose associazioni di volontariato che li assistono quotidianamente. La giornata, si aprirà con l’Udienza privata al mattino per gli artisti e i partner di Nova Opera con Papa Francesco, sottolineando l’importanza dell’evento nel promuovere valori di solidarietà e inclusione. I fratelli più bisognosi sono coinvolti grazie al Dicastero per il Servizio della Carità – Elemosineria Apostolica e a molte associazioni presenti sul territorio, tra cui la Caritas di Roma e del Lazio, la Comunità di Sant’Egidio, il Sovrano Militare Ordine di Malta, il Circolo San Pietro, il Centro Astalli per i Rifugiati, le Acli di Roma e la Comunità Giovanni XXIII. Al termine del concerto, sarà offerta come da consuetudine una cena d’asporto e altri generi di conforto ai 3.000 fratelli più fragili come ulteriore segno di vicinanza.

La partecipazione del pubblico al “Concerto Con i Poveri” è con biglietto di invito, previa la compilazione obbligatoria del modulo disponibile dal 18 novembre 2024 sul sito internet ufficiale dell’evento (

). I biglietti di invito, inviati tramite e-mail, conterranno un QR code univoco che dovrà essere mostrato in forma digitale o cartacea al controllo accessi il giorno stesso dell’evento. Partner strategico di comunicazione: HF4 communication. Sito ufficiale:

Infoline:

info@concertoconipoveri.org



Hashtag ufficiali: #ConcertoConiPoveri #ConcertWiththePoor



#HansZimmerVatican

Pagina Facebook: @concertoconipoveri Pagina Instagram: @concertoconipoveri

