Coppa Italia – l’Atalanta vede la semifinale Su Sisal.it la Dea è avanti a 1,75 con il Bologna

Roma, 03 febbraio 2025 – Prendono il via i quarti di finale di Coppa Italia , cominciano Atalanta e Bologna che si sfidano al Gewiss Stadium in una gara unica da dentro o fuori. La Dea è in striscia positiva da quattro partite di fila, ancora meglio i rossoblù, che non perdono da ben sette gare consecutive: gli esperti di Sisal favoriscono gli uomini di Gasperini , avanti a 1,75, si sale a 4,50 per il blitz degli emiliani, il segno X è a 3,50. Nerazzurri in vantaggio anche per la conquista della semifinale, proposta a 1,44 contro il 2,75 del Bologna . Niente supplementari, l’opzione di una vittoria ai rigori dell’ Atalanta è a 6,50, a 7,50 il successo degli uomini di Italiano dal dischetto. Si sfidano due grandi attacchi del campionato, ci si aspetta dunque una gara con tante occasioni e spettacolo, da Gol e Over 2,50, entrambi a 1,72.

Gasperini deve fare i conti con l’infermeria piena, ma davanti ci sarà Retegui che, dopo aver sbagliato il rigore con il Torino , vuole rifarsi immediatamente: la sua rete è la più probabile, a 2,50, buone chance anche per De Ketelaere , a 3,00. Nel Bologna , con Orsolini e Ferguson fermi ai box, spazio a Castro e Dallinga , entrambi marcatori a 3,50. A esser decisivo potrebbe essere anche qualche rinforzo dalla panchina, una rete di chi subentra a gara in corso è data a 2,50. La posta in palio è la semifinale e, in una gara secca, è facile pensare che possano esserci episodi su cui recriminare: l’ipotesi che l’arbitro consulti il monitor VAR è a 3,00. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un'offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

