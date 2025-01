Da storica dell’arte a Posing Coach®: il percorso di Paola Saia tra creatività e innovazione

(Adnkronos) – Milano, 29 gennaio 2025. Paola Saia non è solo una professionista che ha saputo ritagliarsi uno spazio unico nel panorama della fotografia, ma anche una visionaria capace di trasformare esperienze, passioni e sfide in un percorso che mescola arte, tecnica e umanità. Il suo viaggio, dalla storia dell’arte al ruolo di Posing Coach®, è una storia di trasformazione personale e professionale, che parla di audacia, creatività e del coraggio di mettersi in gioco (ed alla prova) in un mondo in continua evoluzione.

L’inizio: l’arte come bussola

Ogni grande avventura parte da una scintilla, e per Paola questa scintilla è stata l’arte. Con una formazione accademica in storia dell’arte, Paola ha sviluppato fin da subito una sensibilità particolare verso le forme, le luci e i colori. Gli studi accademici non erano solo un’immersione nel passato, ma un’opportunità per comprendere come i grandi maestri utilizzassero il corpo e la composizione per comunicare emozioni, narrare storie e catturare l’essenza dell’animo umano. “L’arte è stata la mia prima scuola di consapevolezza corporea.”, racconta Paola. “Guardando i dipinti rinascimentali o i capolavori dell’Espressionismo, ho capito che il modo in cui un corpo si muove e si posiziona nello spazio può raccontare più di mille parole.” Questa passione per l’arte e la ricerca della bellezza è stata la base su cui Paola ha costruito il suo intero percorso, ma il passaggio dalla teoria alla pratica è arrivato con un altro amore: la fotografia.

La fotografia come linguaggio

La macchina fotografica è diventata presto lo strumento attraverso cui Paola ha potuto sperimentare e applicare la sua conoscenza artistica. Inizialmente, lavorando per grandi realtà editoriali, ha affinato le sue capacità tecniche e appreso l’importanza di catturare non solo un’immagine, ma l’essenza di chi si trovava davanti al suo obiettivo. La fotografia, però, non è mai stata per Paola un semplice mestiere, era uno spazio creativo in cui il suo background artistico si intrecciava con un’intensa curiosità per le persone, ogni scatto non era solo un’immagine: era un dialogo tra fotografa e soggetto, un processo in cui si costruiva fiducia, abbassando così le proprie barriere. “Ho sempre pensato che la fotografia fosse più di un click.” spiega Paola. “È una forma di empatia visiva: si tratta di vedere davvero la persona che hai di fronte e di aiutarla a vedersi a sua volta.”

Il momento della svolta: il posing come nuova prospettiva

Nonostante i successi nel campo della fotografia, Paola sentiva che mancava qualcosa. “Durante le sessioni fotografiche, mi rendevo conto che molte persone si sentivano a disagio davanti all’obiettivo. Non era solo una questione di tecnica, ma di fiducia in sé stessi.” Questo momento di riflessione ha segnato una svolta nella sua carriera. Così Paola ha iniziato a studiare il linguaggio non verbale, la postura e la consapevolezza corporea, integrandoli nelle sue sessioni fotografiche. Da qui è nato il concetto di Posing Coach®, un termine che lei stessa ha coniato per descrivere un nuovo approccio che unisce fotografia, coaching e trasformazione personale. “Il posing non è solo come ti metti in posa per una foto.” sottolinea Paola. “È un modo per esprimere chi sei, per comunicare senza parole e per sentirti al meglio nel tuo corpo.”

Il metodo Posing Coach®: coniuga arte, empatia, innovazione, con un pizzico di divertimento

Lo sviluppo di questo metodo, è una sintesi delle esperienze personali, artistiche e fotografiche: al centro del suo lavoro c’è l’idea che ogni persona abbia una bellezza unica e che il compito del Posing Coach® sia aiutare a farla emergere. Ma cosa rende questo metodo così speciale? Innanzitutto l’attenzione alla persona, ogni sessione è costruita intorno alle esigenze, alle insicurezze e agli obiettivi del cliente. Paola utilizza tecniche di consapevolezza corporea e coaching per aiutare i suoi clienti a sentirsi a proprio agio, superando ansie e giudizi. “Non si tratta solo di come apparire in una foto.” spiega Paola. “Si tratta di come ti senti quando guardi quella foto. Il mio obiettivo è che ogni cliente possa vedersi sotto una nuova luce e riconoscere il proprio valore.” Chi l’ha detto che imparare a stare davanti all’obiettivo debba essere un’esperienza seriosa e formale? Con Paola il posing diventa un vero e proprio viaggio alla scoperta di sé stessi, e perché no, un’occasione per farsi anche qualche risata! Durante le sessioni è normale sentirsi un po’ impacciati all’inizio, ma Paola ha un talento naturale nel trasformare ogni incertezza in un momento di leggerezza. Tra consigli pratici, competenza e suggerimenti spiritosi e qualche battuta ben piazzata, l’atmosfera si alleggerisce, permettendo a chiunque di sciogliersi e di godersi il momento. Alla fine, non si esce solo con belle foto, ma con un sorriso più grande e una nuova consapevolezza di sé. Questo approccio ha trovato applicazione non solo nel contesto privato, ma anche nel mondo aziendale, grazie alla nascita di Tomato Noir, un progetto che porta il metodo Posing Coach® anche nelle aziende. Con Tomato Noir, Paola ha trasformato il suo metodo in una proposta innovativa per il B2B. Qui, il posing diventa uno strumento per raccontare l’identità aziendale, migliorare la coesione dei team e creare immagini che rappresentano i valori e la missione di un brand. Dai servizi come Business Click, dedicati a costruire un’immagine aziendale autentica e coesa, a Strike a Pose, un format di team building che unisce fotografia e divertimento, Tomato Noir è una dimostrazione di come il lavoro di Paola sia in continua evoluzione. “Con Tomato Noir, voglio portare il mio approccio inclusivo e creativo nel mondo delle aziende.” spiega. “Ogni azienda ha una storia unica da raccontare, e il mio lavoro è aiutarle a farlo attraverso l’immagine.” Un messaggio per il futuro: autenticità e inclusività Paola Saia non è solo una professionista, è una portavoce di valori come autenticità e inclusività. Attraverso il suo lavoro, vuole sfidare gli standard irrealistici che spesso dominano il mondo dell’immagine e aiutare le persone a riscoprire il valore della loro unicità. “L’immagine non deve essere una fonte di ansia o giudizio.” afferma. “Deve invece essere uno strumento per esprimere chi siamo e per connetterci con gli altri.” Tra le novità, il nuovo progetto “Corpi – io e gli altri”. Si tratta di un laboratorio esperienziale di gruppo in collaborazione con una psicoterapeuta, su come la consapevolezza corporea influenza la visione di noi e del mondo. Il percorso di Paola Saia, dalla storia dell’arte al ruolo di Posing Coach®, è una testimonianza di come creatività, innovazione e passione possano trasformare una carriera in una missione. Ogni scatto, ogni posa e ogni sessione sono il tassello di un progetto più grande: aiutare le persone a vedersi, accettarsi e valorizzarsi per ciò che sono. In un mondo sempre più dominato dalle immagini, il lavoro di Paola non è solo rilevante, ma necessario. È una rivoluzione silenziosa che, una foto alla volta, sta cambiando il modo in cui vediamo noi stessi e gli altri. Ufficio Stampa: ImisEst Responsabile: Stefano Manzotti Email: stefano@imisest.com

