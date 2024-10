Devon&Devon: arredi e prodotti per casa e sala da bagno dallo stile iconico e Made in Italy

(Adnkronos) – Milano, 14 ottobre 2024. Devon&Devon, realtà fiorentina attiva da oltre tre decenni, incarna l’essenza più raffinata del design italiano. Da sempre impegnata nella ricerca dell’eccellenza, l’azienda ha saputo fondere la tradizione artigianale tipica toscana con un’estetica distintiva e senza tempo, dando forma a soluzioni d’arredo e prodotti su misura che ridefiniscono i canoni della raffinatezza negli ambienti domestici. Dalle docce ai sanitari, dall’arredo bagno elegante alla selezione di accessori e oggetti di lifestyle, le collezioni del brand annoverano proposte uniche e dal fascino senza tempo, concepite per creare sofisticati progetti nel settore residenziale e dell’hôtellerie.



Collezioni esclusive e personalizzate, che combinano modernità e tradizione

Le collezioni Devon&Devon, caratterizzate da uno stile originale e riconoscibile, sono il risultato di un perfetto connubio tra estetica e funzionalità, tra contemporaneità e suggestioni del passato. Complete e coordinate, accompagnano ogni cliente nella creazione di soluzioni di interior design esclusive e senza tempo. L’offerta dell’azienda, infatti, annovera raffinati prodotti per l’ambiente bagno, come docce, vasche da bagno sostenibili, rubinetterie, soffioni, miscelatori, consolle e arredi, nonché opzioni riservate a tutta la casa. Insieme ai mobili bagno eleganti, infatti, possiamo ricordare carte da parati, pavimenti e rivestimenti in materiali pregiati, ma anche lampade, applique, specchi e un’intera boutique di oggetti per l’abitazione e il lifestyle che traggono ispirazione dallo stile iconico del brand. Particolare attenzione, inoltre, è riservata alla personalizzazione. Il servizio Devon&Devon Tailored Interiors consente a designer, architetti e contractor di sviluppare progetti su misura, di stampo marcatamente sartoriale. Ogni fase della realizzazione è seguita con estrema cura da un team di professionisti, dalla selezione delle materie prime fino alle finiture artigianali, per garantire soluzioni d’arredo uniche e su misura.

Dalle radici fiorentine alle ispirazioni dal mondo

La filosofia dell’azienda italiana affonda le proprie radici nella ricca storia artistica e architettonica di Firenze, traendo ispirazione dal patrimonio rinascimentale per creare opere che trascendono le tendenze passeggere. Tale approccio unisce armoniosamente elementi classici europei con il fascino sofisticato del design americano del Novecento, forgiando un linguaggio estetico distintivo e intramontabile. La fase produttiva si realizza quasi interamente in Toscana, terra di maestranze altamente qualificate, affiancata da unità produttive europee dislocate tra Italia e Inghilterra. Ogni articolo, dunque, è il risultato di un processo scrupoloso che parte dalla selezione dei migliori materiali e culmina con lavorazioni di altissimo livello. In ciascun distretto, l’azienda valorizza le competenze di artigiani che quotidianamente selezionano, scolpiscono, lavorano, lucidano, modellano, decorano e rifiniscono con maestria i prodotti. Questo patrimonio di saperi tramandati di generazione in generazione rappresenta la garanzia più solida di una qualità e un valore ineguagliabili. Devon&Devon, del resto, incarna una concezione esclusiva dell’abitare, che va oltre le mode effimere. Le collezioni del brand, infatti, creano spazi raffinati e accoglienti, dove ogni dettaglio è studiato per garantire un senso di benessere e armonia, trasformando la casa in un luogo in cui si sta bene e dove si desidera tornare. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)