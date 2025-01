Dott. Andrea Roiate: nuove tecnologie per l’ortodonzia moderna non invasiva

(Adnkronos) –

Sottotitolo: Il Dott. Andrea Roiate, titolare dell’omonimo studio odontoiatrico a Roma, parla delle migliori tecnologie ortodontiche per dentisti.

Roma, 27/01/2025 . Lo

Studio Odontoiatrico Andrea Roiate

, situato a Roma in Circonvallazione Gianicolense 210, è da sempre impegnato nell’offrire ai propri pazienti trattamenti avanzati e personalizzati. Con un approccio che unisce tradizione e modernità, il dottor Andrea Roiate e il suo team hanno saputo integrare le ultime innovazioni tecnologiche nella pratica odontoiatrica quotidiana. Lo studio si distingue per l’applicazione di soluzioni all’avanguardia anche nel campo dell’ortodonzia. Questo continuo investimento in tecnologia non solo garantisce risultati clinici eccellenti, ma migliora anche il comfort e l’esperienza del paziente, rispondendo in modo efficace e mirato a esigenze specifiche. La filosofia dello studio punta a combinare un alto livello di competenza medica con un ambiente rassicurante e attento alle necessità individuali, confermando il proprio ruolo di riferimento nell’ambito dell’odontoiatria moderna.

Dott. Andrea Roiate: “Progressi terapeutici con trattamenti ortodontici meno invasivi”

L’ortodonzia è una branca complessa e affascinante dell’odontoiatria che non si limita a migliorare l’estetica del sorriso. Si tratta di una disciplina che studia lo sviluppo e la posizione delle ossa mascellari e dei denti, intervenendo per correggerne eventuali anomalie. Questi trattamenti, oltre a donare un sorriso armonioso, hanno implicazioni importanti sulla salute generale del paziente. L’ortodonzia contribuisce infatti a migliorare la masticazione, la respirazione e la fonetica, elementi fondamentali per il benessere quotidiano. Nonostante l’efficacia dell’ortodonzia tradizionale con apparecchi fissi, la quale rappresenta una delle soluzioni più consolidate, l’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni ha portato a metodi più estetici e confortevoli. Per il

dentista Andrea Roiate

“tali progressi rendono oggi possibili trattamenti ortodontici meno invasivi, capaci di coniugare funzionalità e discrezione, venendo incontro alle esigenze estetiche di pazienti di tutte le età.” Tra le tecniche innovative adottate dallo Studio Roiate, l’ortodonzia linguale senza attacchi rappresenta una delle soluzioni più rivoluzionarie. “Questa tecnica – continua Roiate – prevede l’applicazione di sottilissimi fili metallici in titanio o acciaio sulla superficie interna dei denti, evitando l’utilizzo dei tradizionali brackets. Si tratta di un metodo quasi invisibile, estremamente confortevole e meno invasivo rispetto all’ortodonzia convenzionale.” Ideale per chi desidera un trattamento discreto, questa tecnica consente di ottenere risultati eccellenti in tempi relativamente brevi, senza compromettere l’aspetto estetico durante il percorso terapeutico. Parallelamente, lo studio si avvale anche di mascherine trasparenti come Nuvola e Invisalign, realizzate su misura per ciascun paziente. Queste mascherine rappresentano un’alternativa efficace agli apparecchi tradizionali, permettendo una maggiore libertà grazie alla loro rimovibilità.

Dott. Andrea Roiate: “Il paziente può visualizzare in anticipo i risultati previsti tramite una simulazione digitale 3D del trattamento in ogni sua fase, aumentando la consapevolezza e la fiducia nel percorso scelto. La sostituzione regolare delle mascherine consente spostamenti graduali e precisi, garantendo un sorriso perfetto con il minimo impatto sulla vita quotidiana.”

Un sorriso che fa la differenza

Il sorriso è una parte essenziale della comunicazione e dell’espressione personale. Migliorarne l’estetica non significa solo correggere l’allineamento dei denti, ma anche aumentare la fiducia in sé stessi e il benessere psicologico. Per il Dott. Andrea Roiate le tecniche moderne oggi adottate “permettono di ottenere un sorriso armonioso senza compromettere l’immagine durante il trattamento”. “Queste soluzioni – conclude – sono progettate per integrare discrezione e risultati visibili, offrendo ai pazienti la possibilità di affrontare la vita quotidiana con un sorriso sempre perfetto e naturale.”

L’innovazione al servizio della salute

L’impegno dello

Studio Odontoiatrico a Roma

del Dott. Andrea Roiate verso l’innovazione tecnologica va oltre l’applicazione di nuovi strumenti e metodologie. È un approccio integrato che mira a migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso trattamenti sempre più personalizzati e rispettosi delle esigenze individuali. L’ortodonzia moderna, grazie a tecniche come quelle linguali o con mascherine trasparenti, dimostra come sia possibile conciliare estetica, funzionalità e comfort, offrendo soluzioni adatte a ogni necessità. L’adozione di queste tecnologie riflette una visione lungimirante e orientata al futuro, che considera non solo il miglioramento estetico, ma anche il benessere complessivo della persona. Lo Studio Odontoiatrico Roiate a Roma si pone così come un esempio di eccellenza, dove la passione per la cura del dettaglio e l’attenzione per il paziente si combinano con l’utilizzo delle più avanzate risorse tecnologiche disponibili. Questo approccio consente di affrontare con successo le sfide dell’odontoiatria contemporanea, ponendo il paziente al centro di ogni decisione terapeutica.

Contatti: Studio Odontoiatrico Roiate Circonvallazione Gianicolense, 210 | 00152 Roma RM Telefono: 06 58233143 | 366 3407032 Email: studioroiate@gmail.com —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)