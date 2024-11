Dr. Claudio Mocci (Dent.AL.): “Nuovi traguardi per ortodonzia e allineatori: soluzioni moderne per un sorriso allineato”

(Adnkronos) – La tecnologia ha rivoluzionato l’esperienza dal dentista. La clinica Dent.AL di Allumiere (Roma) ha presentato in un open day le soluzioni sempre più sofisticate e confortevoli, dalla tradizionale ortodonzia agli innovativi allineatori trasparenti. Civitavecchia, 5 novembre 2024. Negli ultimi anni l’ortodonzia digitale ha fatto passi da gigante, trasformandosi da una disciplina focalizzata principalmente sulla correzione di gravi problemi di allineamento dentale a un campo che abbraccia anche l’estetica del sorriso. Le nuove soluzioni sono state presentate durante l’open day organizzato dalla clinica Dent.AL. di Allumiere, in provincia di Roma, lo scorso 26 ottobre 2024. Dalle tradizionali apparecchiature metalliche fisse agli innovativi allineatori trasparenti, oggi i pazienti hanno a disposizione una vasta gamma di opzioni per raggiungere il sorriso dei loro sogni. “Un sorriso allineato va ben oltre l’aspetto estetico – sottolineano il dr. Claudio Mocci e la dr.ssa Giuliana Pascarella, fondatori e titolari della clinica Dent.AL. ad Allumiere, in provincia di Roma –. Denti correttamente allineati, infatti, contribuiscono significativamente alla salute orale generale, perché facilitano una corretta igiene dentale riducendo il rischio di carie e di malattie gengivali. Allo stesso tempo, un allineamento corretto migliora la funzione masticatoria, prevenendo l’usura anomala dei denti e riducendo il rischio di problemi all’articolazione temporomandibolare”. L’obiettivo dell’ortodonzia digitale rimane lo stesso: allineare i denti per migliorare non solo l’estetica, ma anche la funzionalità e la salute orale complessiva. Allo stesso tempo, dal punto di vista psicologico, un bel sorriso aumenta l’autostima e la sicurezza in sé stessi, perché può influenzare positivamente le interazioni sociali e professionali. Per questo motivo sempre più adulti si rivolgono all’ortodonzia per correggere problemi di allineamento trascurati in gioventù. “Gli adulti e gli adolescenti apprezzano particolarmente gli allineatori trasparenti – evidenzia la dr.ssa Giuliana Pascarella –. Rappresentano una delle innovazioni più significative nel campo dell’ortodonzia. Questi dispositivi rimovibili, realizzati su misura in materiale plastico trasparente, offrono un’alternativa esteticamente più gradevole e funzionalmente equiparabile rispetto agli apparecchi tradizionali. Funzionano attraverso una serie di mascherine, progettate dall’odontoiatra in equipe con il centro di produzione, che vengono sostituite ogni due settimane circa. Ogni mascherina sposta leggermente i denti verso la posizione finale desiderata. I vantaggi includono la possibilità di rimuoverle per mangiare e per l’igiene orale, nonché una maggiore comodità rispetto agli apparecchi fissi”. Durante l’open day sono state illustrate anche le innovative scansioni digitali che hanno sostituito le tradizionali impronte dentali, offrendo una maggiore precisione e comfort per il paziente. L’avvento della tecnologia 3D ha rivoluzionato il modo in cui vengono pianificati e realizzati i trattamenti ortodontici. “Queste scansioni – spiega il dr. Mocci – permettono di creare modelli tridimensionali della dentatura, consentendo agli ortodontisti di pianificare il trattamento con un livello di dettaglio senza precedenti. Questo approccio digitale non solo migliora l’efficacia del trattamento, ma permette anche ai pazienti di visualizzare in anticipo il risultato finale, aumentando la loro motivazione e coinvolgimento nel processo”. Il campo dell’ortodonzia, quindi, continua a evolversi rapidamente, spinto dall’innovazione tecnologica e dalla ricerca scientifica. Si prevede che nel prossimo futuro vedremo un ulteriore perfezionamento degli allineatori trasparenti, con materiali ancora più confortevoli e efficienti. Anche l’intelligenza artificiale sta già giocando un ruolo sempre più importante nella pianificazione dei trattamenti. L’ortodonzia moderna offre dunque una vasta gamma di soluzioni per ottenere un sorriso allineato, adattandosi alle diverse esigenze e preferenze dei pazienti. Il dr. Claudio Mocci e la dr.ssa Giuliana Pascarella sono da sempre attenti alle dotazioni tecnologiche in campo odontoiatrico e ne hanno fatto il fiore all’occhiello del loro studio Dent.AL. Queste innovazioni, infatti, permettono di velocizzare interventi anche complessi e di annullare sempre più le distanze tra dentista e paziente. •CONTATTI: https://www.dent-al.com/

