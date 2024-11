E.ON lancia il progetto pilota Zero.ON con Unico per la misurazione e la riduzione delle emissioni di CO2

(Adnkronos) –

22 novembre 2024 – Nel contesto aziendale, la transizione verso la decarbonizzazione non è solo una necessità ambientale, ma anche un’opportunità strategica per migliorare la sostenibilità e la competitività aziendale. Tuttavia, anche in questo ambito è necessario garantire la misurabilità e la possibilità di analizzare in tempo reale il successo della propria strategia. Per questo motivo, E.ON ha lanciato il progetto pilota, Zero.ON, una soluzione innovativa che ha l’obiettivo di rendicontare le emissioni di CO₂ e semplificare la misurazione dei risultati ottenuti dagli interventi di efficientamento. Il tool permette di analizzare gli interventi già effettuati, e al contempo, di prevedere e sviluppare scenari per valutarne gli impatti e identificare l’investimento più efficace per raggiungere gli obiettivi prefissati. Zero.ON si basa sui principi del GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), standard internazionale per la misurazione e la gestione delle emissioni.

Il progetto pilota di E.ON è nato anche grazie alla collaborazione con UNICO – La farmacia dei farmacisti SpA, che implementerà Zero.ON per monitorare le operazioni nella propria sede di Lainate (MI). “Nella nostra visione la transizione energetica è un percorso condiviso, in cui ognuno ha un ruolo da svolgere. Le aziende hanno le capacità e le risorse per avere un grande impatto nel processo di decarbonizzazione del Paese, motivo per cui siamo determinati a proseguire la nostra collaborazione con UNICO. Il nuovo progetto nasce per accompagnare le aziende nel percorso di transizione energetica e rispondere alla necessità di misurabilità e rendicontazione nell’ambito della riduzione delle emissioni di CO2”, ha dichiarato Daniela Leotta, Chief Strategy, Sustainability & Communication Director di E.ON Italia. di E.ON Italia.

“Siamo entusiasti di collaborare con E.ON nel progetto Zero.ON, un’iniziativa che rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di CO₂. La nostra partnership con E.ON ci permette di implementare soluzioni innovative e misurabili che non solo migliorano la nostra efficienza energetica, ma contribuiscono anche attivamente alla mitigazione climatica. Crediamo fermamente che la transizione energetica sia un percorso condiviso e siamo orgogliosi di essere parte di questo cambiamento positivo. Con Zero.ON, possiamo monitorare e ridurre le nostre emissioni in modo trasparente e certificabile, dimostrando il nostro impegno verso un futuro più sostenibile.” ha aggiunto Giovanni Giamminola, Direttore Generale di UNICO La farmacia dei farmacisti

La piattaforma Zero.ON, sviluppata in partnership con E.ON Group Innovation, hub del Gruppo E.ON dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative per l’energia sostenibile e la trasformazione digitale, permette un approccio semplificato al calcolo delle emissioni di CO₂, pensato per essere una soluzione innovativa e accessibile a tutte le aziende, indipendentemente dal loro livello di preparazione sul tema. Il servizio offre infatti un processo di reporting delle emissioni semplice, trasparente e certificabile, facilitando il percorso verso la decarbonizzazione. Nel progetto pilota con UNICO, l’analisi ha messo in evidenza le emissioni significative, in particolare quelle legate alla produzione dei prodotti farmaceutici. Attraverso un approccio strutturato in quattro fasi (misurazione, contenimento, riduzione e mitigazione), Zero.ON aiuta le aziende a determinare le proprie emissioni partendo dalla misurazione della propria impronta di carbonio (baseline), tracciare in modo dinamico le informazioni e aggiornarle periodicamente attraverso una piattaforma dedicata. Questo permette quindi di identificare le potenziali attività e soluzioni per ridurre le emissioni, definendo dei target per ogni Scope, implementare queste soluzioni e valutare possibili scenari per raggiungere i target definiti. Grazie a strumenti avanzati per la raccolta e l’analisi dei dati, una piattaforma digitale per il monitoraggio continuo e un supporto consulenziale personalizzato, Zero.ON rende la gestione delle emissioni di CO2 un processo integrato e strategico. Le aziende possono così comunicare in modo efficace i propri progressi agli stakeholder e contribuire attivamente alla mitigazione climatica, migliorando al contempo la propria efficienza energetica e sostenibilità.

E.ON è un player internazionale dell’energia a capitale privato, con circa 75.000 dipendenti e 47 milioni di clienti nel mondo e con sede in Germania, a Essen. Tra i principali operatori europei di reti e infrastrutture energetiche e una strategia fondata su crescita, sostenibilità e digitalizzazione, si pone come playmaker della transizione energetica in Europa. In Italia E.ON è protagonista del cambiamento verso una nuova energia, più indipendente e decentralizzata, e promuove uno sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale a beneficio delle generazioni di oggi e domani. Per questo fornisce a oltre 1 milione di clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni una proposta completa di soluzioni e servizi per rendere più efficienti ed energeticamente indipendenti abitazioni, condomini e aziende.

UNICO La farmacia dei farmacisti S.p.A. è il terzo operatore della distribuzione farmaceutica intermedia in Italia, con una quota di mercato nazionale del 9,5%, interamente di proprietà di Farmacisti. Nasce nel 2002 dalla fusione del ramo distributivo di due grandi cooperative, Unione Farmaceutica Novarese di Novara e Codifarma di Bologna e oggi opera su quasi tutto il territorio nazionale.

