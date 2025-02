Eccellenza italiana nel grès porcellanato: l’approccio unico di Ceramiche Refin

(Adnkronos) – Milano, 7 febbraio 2025. Da oltre sessant’anni, Ceramiche Refin costituisce un’autentica eccellenza nel panorama del grès porcellanato. L’azienda, attiva dal 1962 e parte del celebre Gruppo Concorde, ha saputo distinguersi sul mercato globale, anticipando tendenze e innovazioni. Ogni collezione, del resto, nasce da un approccio progettuale unico, ispirato all’eleganza del design italiano e supportato da un equilibrio perfetto fra tradizione artigianale e costante sperimentazione. Il risultato? Una raffinata selezione di superfici, concepite per rispondere ad ogni esigenza in fatto di interior design. Il Made in Italy rappresenta da sempre un valore centrale nella filosofia di Ceramiche Refin. Non si tratta, però, di una semplice questione di stile, ma di un modello produttivo che coniuga storia, tradizione manifatturiera, cultura ed etica del lavoro. Parallelamente, l’azienda si distingue per un impegno concreto verso la sostenibilità, adottando processi produttivi avanzati che riducono l’impatto ambientale. L’impiego di materie prime selezionate, il riciclo degli scarti di lavorazione e l’ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali sono solo alcune delle strategie adottate. Un’attenzione a 360°, che si riflette nelle prestigiose certificazioni internazionali ottenute. Le collezioni in grès porcellanato firmate Ceramiche Refin nascono per valorizzare e ri-vestire ogni ambiente con eleganza e personalità, reinterpretando materiali e texture attraverso il linguaggio distintivo del design italiano. Dalle piastrelle cucina alle grandi lastre, fino alle soluzioni per ambienti outdoor e contesti commerciali, ogni proposta è studiata per trasformare gli spazi di vita, con uno stile inconfondibile. Entrando nei dettagli delle collezioni, possiamo ricordare EIK, un grès porcellanato effetto legno nordico. Moderna e sofisticata, la linea è caratterizzata da superfici con venature irregolari e delicate, a cui si unisce l’assenza di nodi e imperfezioni marcate. La gamma cromatica, che spazia da colori chiari e luminosi, per arrivare a nuance scure e maestose, si accorda armoniosamente con tutte le scelte di interior. Altrettanto raffinata è ETHEREA, collezione che sintetizza l’eccellenza di diversi materiali lapidei, restituendo superfici dal fascino eterno e sofisticato. Ispirata alla purezza della pietra naturale, esalta l’equilibrio tra dettagli materici e morbide sfumature cromatiche, offrendo un’interpretazione contemporanea della bellezza. Le lievi alonature e le sottili tracce fossili conferiscono profondità e movimento, rendendo ogni ambiente elegante e armonioso. Più particolare, invece, è UPSIDE, autentica esplosione di colore, grafica e brillantezza. Esprime, infatti, tutte le potenzialità materiche del grès porcellanato, giocando con effetti di luce e texture che creano un sorprendente senso di movimento. Nata dalla reinterpretazione della linea BESIDE, concepita nel 2011 da Massimiliano Adami, UPSIDE riprende e rinnova un’idea originale, conferendole una nuova profondità espressiva. Il motivo a quadretti, ispirato inizialmente al retro delle piastrelle, viene valorizzato attraverso una selezione di formati che ne esaltano l’impatto estetico, trasformandolo in un elemento decorativo dal forte potere visivo. Infine, della proposta fa parte anche BEAT, un grès porcellanato effetto pietra cesellata, caratterizzato da tracce naturali e segni grafici che si intrecciano su un fondo equilibrato, arricchito da passaggi cromatici sfumati. Disponibile in cinque tonalità naturali, declinate tra toni caldi e freddi, e in quattro formati versatili con finiture antiscivolo, si adatta armoniosamente a diversi contesti, anche nel caso di piastrelle bagno, combinando estetica e resistenza.

