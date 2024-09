Elezioni regionali umbre: forze politiche corteggiano il Presidente di Io sono una persona per bene Sauro Pellerucci

(Adnkronos) – Il Founder di Pagine Sì S.p.A. leader nel settore del marketing digitale e ideatore del progetto itinerante “Il mondo delle persone per bene”, accoglie senza pregiudizi idee e ideologie in grado di dare voce alle tante persone per bene che muovono la società e che hanno bisogno di essere ascoltate Terni,16/09/2024. Il progetto itinerante de “Il mondo delle persone per bene”, promosso dal Presidente di Pagine Sì! S.p.A., Sauro Pellerucci, trova sempre più consenso – da nord a sud Italia. Ora circolano voci di un suo avvicinamento alla politica e di sirene che lo stanno corteggiando.

“Non mi stupisce che le attività dell’associazione Io sono una persona

per bene, di cui mi onoro di essere Presidente, accendano gli entusiasmi e siano sempre più partecipate, in ogni parte di Italia. Il nostro è un progetto itinerante con cui intendiamo raccontare, promuovere e premiare uomini e donne di tutta Italia che quotidianamente contribuiscono al bene comune, nella convinzione che essere per bene è un vantaggio oltreché un’opportunità che ciascuno di noi ha. Mentre in passato quella di una mia possibile candidatura era una diceria, oggi – da persona per bene – sento che è una possibilità che non potrei negare”. È questo il commento del Presidente Pellerucci che ammette di essere stato sollecitato da talune forze politiche per scendere in campo e diffondere il suo modello di società popolata da persone per bene, in cui si ascoltino i bisogni di tutti coloro i quali hanno qualcosa di non violento da dire, con un gergo basato sul “porsi senza imporsi”. “Mi ritengo un moderato che accoglie idee e ideologie senza preclusione né pregiudizio. Trovo coerente l’idea di condividere un programma che sia in grado di dare voce a tutte quelle persone per bene che si riconoscono in un progetto basato ancor più che sull’inclusione, sulla coesione, perché l’inclusione presuppone chi c’è e chi non c’è, mentre la coesione implica a prescindere che siamo tutti parte di qualcosa”. Così chiosa Sauro Pellerucci, Founder di Pagine Sì! S.p.A. azienda leader nel settore del marketing e della comunicazione digitale a favore di PMI, Professionisti ed Enti Pubblici, con più di 55 sedi e 450 addetti attivi in tutta Italia. Opinionista, autore di editoriali e scrittore di romanzi e di saggi, Pellerucci da anni veicola tematiche inerenti alla responsabilità sociale d’impresa e alla sostenibilità declinata in chiave ambientale, politica ed economica. Nel 2015 ha istituito il Premio “Io Sono Una Persona Perbene”, attraverso il quale intende accendere un faro su quella “maggioranza silenziosa” di persone per bene che, senza troppi clamori e lontano dalle luci della ribalta, opera quotidianamente in tutti settori dell’economia e della società. Nel gennaio 2024 ha pubblicato un libro intitolato “Il mondo delle persone per bene” (Sì!Edizioni), un vero e proprio “manifesto del bene” che in controtendenza rispetto ad un’industria dell’informazione sempre più orientata a diffondere messaggi di pessimismo, sfiducia, odio e intolleranza, delinea il profilo di un’umanità migliore di quanto normalmente ci si racconti a vicenda.

