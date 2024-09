Energie Alternative: a Yibin il World Power Battery Conference 2024

(Adnkronos) – Yibin, nella Provincia di Sichuan in Cina, è sempre più il fulcro della rivoluzione energetica mondiale Milano, 26 settembre 2024 – L’edizione 2024 della World Power Battery Conference che si è tenuta dall’1 al 2 settembre a Yibin, nella Provincia di Sichuan in Cina, ha messo in mostra come la città abbia guadagnato un posto di primaria importanza nella rivoluzione energetica mondiale. L’evento, incentrato sulle innovazioni e nuove tecnologie in ambito energetico, ha attratto un grande interesse internazionale. La conferenza è servita da piattaforma per il dibattito mondiale su come soddisfare la domanda di energia nel futuro, con particolare enfasi riguardo i nuovi veicoli alimentati da energie alternative, la tecnologia delle batterie, le soluzioni per lo stoccaggio di energia e lo sviluppo di una nuova catena industriale energetica. Uno degli argomenti chiave della conferenza ha riguardato come la Cina spicchi senza eguali nella produzione di veicoli. Solamente nel 2024 la produzione e la vendita di veicoli in Cina ha raggiunto approssimativamente le 9,5 milioni di unità, mostrando come il paese stia guadagnando una notevole importanza all’interno dell’industria dell’automotive internazionale. L’evento ha attratto le attenzioni di rappresentanti istituzionali di alto profilo, incluse quelle provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, sottolineando ancora una volta la sua importanza a livello globale. In Europa la richiesta di tecnologie avanzate riguardanti le batterie è diventata sempre più critica dato che tutto il continente si sta cercando di dirigersi verso un’economia energetica sostenibile. Gli stati europei stanno ricercando soluzioni efficienti per lo stoccaggio di energia e la produzione di veicoli elettrici, due fattori al centro degli obiettivi a lungo termine per quanto riguarda il cambiamento climatico continentale. La città di Yibin, con la sua affermata esperienza nel campo della tecnologia delle batterie, è emersa come un importantissimo partner in questo campo, creando interesse per le aziende leader in Europa in cerca di partner internazionali. Sin dal 2019 Yibin si è meritatamente guadagnata la fama di essere il baricentro dell’innovazione nella tecnologia delle batterie, supportata dalla sua pesante industrializzazione e dagli investimenti in ricerca e sviluppo. L’importanza della città è cresciuta man mano a ogni edizione della World Power Battery Conference, in particolar modo grazie ai veicoli elettrici che stanno ricoprendo un ruolo principale all’interno della rivoluzione mondiale verso l’energia green. L’uso di veicoli elettrici è uno degli elementi chiave degli Accordi Europei per la Green Economy e lo sviluppo della tecnologia delle batterie, così tanto discussa durante la conferenza, e rappresenta la chiave per raggiungere questi traguardi ambientali. Uno degli obiettivi principali della conferenza era quello di contribuire agli sforzi per raggiungere la “carbon neutrality”. L’impegno della Cina per raggiungere la “carbon neutrality” entro il 2060 va di pari passo con l’ambizione dell’Europa di soddisfare tale obiettivo entro il 2050. La conferenza è servita da punto di incontro per parlare delle sfide comuni su come migliorare la performance delle batterie, ridurne i costi di produzione e apportare miglioramenti alla sostenibilità delle soluzioni energetiche, che sono essenziali per portare a termine gli obiettivi tanto europei quanto mondiali. Le batterie a ioni di litio, delle quali si è tanto dibattuto durante la conferenza, sono al giorno d’oggi considerate la soluzione più efficace in termini di stoccaggio di energia data la loro alta densità energetica, la durabilità nel tempo e le capacità di ricarica rapida. Per gli stati europei, che cercano di aumentare la produzione di veicoli elettrici e lo stoccaggio di energie rinnovabili, i miglioramenti nel campo delle tecnologie delle batterie sono fondamentali. Il focus della conferenza, incentrato sulla riduzione dei costi e sull’efficienza dello sviluppo delle batterie, riflette i bisogni del mercato europeo per quanto riguarda queste soluzioni. I successi della Cina in questo campo sono riconosciuti in tutto il mondo. Le Nazioni Unite hanno applaudito alla Cina per quanto riguarda il progresso nella tecnologia energetica sottolineando che l’industria energetica nazionale ha generato importantissimi benefici economici, grazie ai profitti che hanno superato i 100 miliardi di yuan. Il ruolo della città di Yibin in questo successo è evidente, in particolar modo nelle produzioni di batterie energetiche e di cellule fotovoltaiche al silicio cristallino. Questo successo riconosce la città come un importante partner per le aziende europee in cerca di collaborazioni, per quanto riguarda le tecnologie dell’energia sostenibile. Il contributo di Yibin nel settore energetico è supportato da una manodopera altamente specializzata e da ingenti investimenti nel campo della ricerca e dell’innovazione. Tra le novità degne di menzione per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico mostrate alla conferenza del 2024, è necessario ricordare la soluzione per il raffreddamento a liquido dei sistemi a batteria, un miglioramento che premia le sfide per lo stoccaggio di energia in materia di gestione termica. Tali innovazioni sono di vitale importanza per gli stakeholders europei, che sono focalizzati sul miglioramento delle performance e della sicurezza delle batterie. La conferenza del 2024 si è conclusa con risultati eccezionali, dato che sono stati firmati progetti riguardanti lo sviluppo di ben 137 soluzioni tra veicoli e affini per un totale di 95,25 miliardi di yuan (approssimativamente 13,4 miliardi di dollari). Questi progetti dovranno generare a loro volta all’incirca 20.000 nuovi posti di lavoro, supportando obiettivi più grandi come quelli della rivoluzione energetica, e offrendo opportunità per quanto riguarda la cooperazione internazionale, in particolare tra Yibin e i partner europei. Il potenziale di Yibin in qualità di partner per gli stati europei è chiaramente emerso al termine della conferenza. La collaborazione tra Yibin e le nazioni europee porterà senza dubbio allo sviluppo di innovazioni tecnologiche e promuoverà il miglioramento delle soluzioni per l’energia sostenibile, generando benefici a entrambe le regioni. I dibattiti e le partnership generatesi alla conferenza saranno al centro degli sforzi europei per accelerare i processi per raggiungere la “carbon neutrality”, in particolar modo in quelle aree riguardanti la produzione di veicoli elettrici e di stoccaggio di energia. Fintanto che l’Europa continuerà la sua transizione verso un’energia green, le partnerships con le città quali Yibin, che sono le più avanzate per quanto riguarda le tecnologie delle batterie e lo stoccaggio di energia, saranno cruciali. I continui investimenti in ricerca e sviluppo, sia in Europa che negli “hub” internazionali come Yibin, sono essenziali per raggiungere gli obiettivi a lungo termine per quanto riguarda la sostenibilità. Il successo dell’edizione del 2024 della World Power Battery Conference sottolinea pertanto l’importanza della cooperazione internazionale, per soddisfare le sfide mondiali in tema energetico. L’edizione del 2024 della World Power Battery Conference ha messo in luce il ruolo di Yibin nell’odierna rivoluzione energetica mondiale, dimostrando il suo potenziale come partner per gli stati europei all’interno dello sviluppo di tecnologie avanzate per le batterie. Fino a che entrambe le regioni lavoreranno secondo obiettivi comuni quali sostenibilità e “carbon neutrality”, la collaborazione sarà la chiave che porterà alle innovazioni richieste per soddisfare i bisogni energetici del futuro.

