Eteco e Covivio, al via la partnership per l’efficientamento energetico del gruppo europeo real estate

(Adnkronos) – Le tecnologie innovative supporteranno la grande realtà immobiliare europea per ridurre i consumi e migliorare la qualità dell’energia Corato (Ba), 26 novembre 2024. La transizione ecologica in atto rappresenta un punto di svolta per le sfide ambientali attuali e future. Dalla riduzione delle emissioni di CO₂ alla promozione di un uso più sostenibile delle risorse naturali, in questo percorso le nuove tecnologie assumono un ruolo cruciale, offrendo soluzioni avanzate che permettono di migliorare l’efficienza energetica, ottimizzare i consumi e, contestualmente, ridurre gli impatti negativi sull’ecosistema. Un esempio di come queste tecnologie possano avere un ruolo tangibile si riscontra nella collaborazione tra Eteco, realtà altamente tecnologica specializzata in soluzioni di efficientamento energetico, e Covivio, uno dei principali gruppi immobiliari europei, che con un portafoglio di 23 miliardi di euro è impegnato a trasformare il settore del real estate, puntando su sostenibilità ed efficienza. Covivio si è posta traguardi ambiziosi, come la riduzione delle emissioni di CO₂ del 40% e la certificazione sostenibile del proprio patrimonio immobiliare su scala europea. Da qui la partnership con Eteco, che ha permesso a Covivio di compiere passi significativi in questa direzione. Attraverso l’installazione del filtro F3MAX brevettato da Eteco, Covivio ha registrato un risparmio energetico superiore al 15%. Grazie alle sue caratteristiche, il dispositivo, unico nel suo genere, migliora la qualità dell’energia, eliminando i disturbi ad alta frequenza e ottimizzando la performance energetica degli impianti. L’utilizzo di questa tecnologia permette di estendere la vita utile delle strumentazioni e dei macchinari, riducendo quindi costi associati alla manutenzione e alle sostituzioni, aumentando la stabilità delle operazioni. Il filtro F3MAX di Eteco è stato sviluppato per migliorare la power quality, un aspetto essenziale nella gestione energetica moderna: garantisce che l’energia sia distribuita in maniera efficiente, evitando dispersioni e abbattendo i consumi. Inoltre, il sistema di monitoraggio in tempo reale integrato consente a Covivio di ottimizzare i propri consumi, identificando facilmente le aree di intervento per una gestione più responsabile e consapevole delle risorse. CONTATTI: https://eteco.it/eteco-e-covivio-una-collaborazione-che-promuove-efficienza-energetica-sostenibilita-e-innovazione/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)