Euro 2024 – Olanda-Inghilterra, gli underdog contro i favoriti della vigilia Gakpo sfida Kane: quarto gol del bomber oranje a 4,00 su Sisal.it

Roma, 09 luglio 2024 – La grande sorpresa contro coloro che sono “costretti” a vincere. Gli Underdog sfidano la squadra che si è permessa di lasciare a casa, visto l’enorme talento a disposizione, gente del calibro di Grealish, Rashford e Maddison. Tutti giocatori che sarebbero stati titolari, o quasi, nel 90% delle formazioni che hanno preso parte a Euro 2024. Ma i discorsi stanno zero perché il Westfalenstadion di Dortmund ospita la seconda semifinale dell’Europeo, quella che mette di fronte Olanda e Inghilterra. Per gli esperti Sisal, la nazionale dei Tre Leoni parte favorita a 2,75, stessa quota per il pareggio mentre il successo Oranje si gioca a 3,20. Prima piccola curiosità: si sfidano la squadra che ha avuto bisogno sempre di 120 minuti di gioco per approdare in semifinale e l’unica che non è mai andata oltre il tempo regolamentare. L’ipotesi supplementari è a 2,75, una soluzione ai rigori a 4,80. Britannici avanti anche per il passaggio turno, 1,75 rispetto al 2,10 dei tulipani ma attenzione alla storia: l’Olanda, solo una volta, ha battuto l’Inghilterra nella fase finale di un grande torneo. Quando? Nel 1988 agli Europei in Germania grazie a una tripletta di Marco Van Basten. Quasi superfluo ricordare come terminò quel torneo. Potrebbe essere una gara avara di gol, l’Under, a 1,50, si fa preferire all’Over, dato a 2,50. Visti i protagonisti che scenderanno in campo, un gol di testa, a 3,00, è nelle corde del match al pari di una rete dalla panchina, in quota a 2,50. A discapito di poche marcature, ecco però una gara divertente perché l’ipotesi di almeno 24 tiri totali nel match si gioca a 1,80. Cannonieri a sorpresa e bomber annunciati. Olanda-Inghilterra è anche il match tra Cody Gakpo, a segno a 4,00, e Harry Kane, nel tabellino dei marcatori a 3,50. I due sono anche i maggiori candidati alla corona di capocannoniere di Euro 2024: l’olandese si gioca vincente a 2,50 mentre l’attaccante del Bayern Monaco è in quota a 7,50. Tornando alla semifinale, occhi puntati anche sui due numeri 10, Jude Bellingham e Memphis Depay: il primo protagonista con golo o assist a 3,15 con il secondo dato a 3,00. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

