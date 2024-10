Europa League – Roma e Lazio favorite contro Dynamo Kiev e Twente Conference League – Beltran, su Sisal.it, guida la Fiorentina con il San Gallo

(Adnkronos) –

Roma, 23 ottobre 2024 – Una vittoria per scacciare via la crisi e rilanciarsi in Europa, in attesa di fare punti in campionato. La Roma, nel terzo turno di Europa League, ospita la Dynamo Kiev, ultima a zero punti e zero reti segnate, con un solo obiettivo in mente, i tre punti. La formazione giallorossa è ferma a un solo punto ma favorita, per gli esperti Sisal, a 1,47 rispetto al 6,50 degli ucraini mentre il pareggio si gioca a 4,25. Le due formazioni si sfidano per la quinta volta con un bilancio in perfetta parità, due vittorie a testa: in tre di queste quattro sfide solo una delle due squadre è andata a segno e così il No Goal, a 1,95, è ipotesi molto concreta. Mile Svilar, sicuramente il migliore della Roma di inizio stagione, cerca il primo clean sheet stagionale in Coppa, impresa offerta a 2,15. Ecco che un risultato esatto di 2-0 è in quota a 7,50 per i capitolini mentre quello a favore degli ospiti pagherebbe 45 volte la posta. Artem Dovbyk, in gol a 2,00, vuole sfatare il tabù Dynamo visto che, in 6 confronti, non ha mai segnato alla formazione di Kiev. Cerca di rompere il digiuno anche Matis Soulé: prima rete con la Roma a 3,50. La formazione ucraina si affida a Vladyslav Vanat, nel tabellino dei marcatori a 4,50. Situazione completamente diversa dall’altra parte del Tevere con la Lazio che, dopo due turni di Europa League, guarda tutti dall’alto a punteggio pieno. I biancocelesti volano in Olanda dove sono ospiti del Twente in una trasferta che nasconde molte insidie ma che vede i ragazzi di Baroni favoriti. Gli esperti Sisal vedono il successo della Lazio a 2,50 contro il 2,75 dei biancorossi olandesi mentre il pareggio si gioca a 3,25. Zaccagni e compagni dovrebbero segnare il primo gol della partita, offerto a 1,95, ma, a 5,25, potrebbero anche usufruire di un calcio di rigore. Quest’anno, con la Lazio, non ci si annoia ed allora anche un Ribaltone, a 7,25, è nelle corde del match. Taty Castellanos, primo marcatore a 5,25, è pronto a lasciare il segno anche contro il Twente mentre Mattia Zaccagni, gol o assist a 2,45, vuole onorare al meglio la fascia di capitano. I padroni di casa si affidano a Sem Steijn, a segno a 3,50. Non solo Europa League perché il giovedì di coppe mette in scena anche la Conference dove la Fiorentina fa visita al San Gallo. Secondo gli esperti Sisal, i viola partono largamente favoriti a 1,55 rispetto al 5,75 degli svizzeri con il pareggio in quota a 4,00. L’Over, a 1,60, si fa preferire all’Under, offerto a 2,20. Palladino potrebbe effettuare de cambi e far entrare alcuni giocatori nel corso del match: un gol dalla panchina si gioca a 2,50 mentre bisognerà fare attenzione alle deviazioni fortuite visto che un autogoal pagherebbe 9 volte la posta. Lucas Beltrán, a 2,50, e Andrea Colpani, a segno a 3,50, guidano la Fiorentina mentre il San Gallo si affida a Willem Geubbels, 7 reti e 2 assist finora in stagione: colpire anche contro la Viola è impresa offerta a 4,00. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata. Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York. Sisal Italia S.p.A. Ufficio stampa: —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)