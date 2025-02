Federimprese Europa: il presidente nazionale Mary Modaffari presenta i nuovi dipartimenti e la stipula di nuovi patti confederali

(Adnkronos) – Roma, 07/02/2025. Presentati oggi in una conferenza stampa i nuovi dipartimenti di Federimprese Europa. La Confederazione si è già ritagliata una ruolo di protagonista nell’ ambito sindacale Datoriale grazie anche alla sinergia e alla stipula del patto federativo con una realtà già operante da tempo nel settore sindacale datoriale , la Confederazione Nazionale Esercenti , iscritta bel registro dei rappresentanti di interessi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e nel Registro dei rappresentanti di Interessi del Parlamento Europeo. I servizi suddivisi in dipartimenti erogato alle imprese , startup, PMI e ditte individuali riguardano il Microcredito, drafting legislativo e drafting normativo, conciliazioni sindacali, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attività politico sindacale, rappresentanza delle imprese presso enti ed istituzioni, agenzia per il lavoro, certificazione contratti di lavoro, CCNL , servizi Caf e patronato, europrogettazione.