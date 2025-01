Fenati Onoranze Pompe Funebri: “Cremazione, fondamentale rivolgersi nei tempi giusti per garantire il rispetto delle richieste”

(Adnkronos) – Giorgio Fenati, responsabile dell’agenzia funebre nata nel 1927, spiega l’importanza di rivolgersi ad attività partner della Società per la Cremazione Alfonsine, 22 gennaio 2025.Il fenomeno delle cremazioni dei defunti ha registrato una crescita esponenziale in Italia, rispecchiando un cambiamento culturale significativo. Secondo i dati ufficiali, nel 2024 il numero di cremazioni nel nostro Paese ha raggiunto il 40% dei decessi totali, segnando un aumento rispetto al decennio precedente, quando la percentuale si attestava intorno al 25%. “Questa tendenza riflette una crescente volontà individuale di lasciare istruzioni precise sulla destinazione delle proprie spoglie. Tuttavia, per garantire che il desiderio di cremazione sia rispettato, è fondamentale esprimere tale volontà in modo chiaro e formale prima del decesso”, spiega Giorgio Fenati, responsabile ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, di Fenati Onoranze Pompe Funebri. Fondata nel 1927 da Giuseppe Fenati, l’azienda ha saputo mantenere viva la tradizione familiare integrandola con servizi innovativi. Giorgio Fenati è specializzato nell’assistenza alle cremazioni, affiancando i parenti dei defunti in ogni fase del processo. “In Italia — spiega il titolare dell’agenzia funebre — esistono tre principali modalità per dichiarare legalmente la volontà di essere cremato”. La più comune è attraverso la dichiarazione del coniuge. Tuttavia, in assenza di questa figura, la responsabilità ricade sui figli del defunto, i quali devono approvare unanimemente tale scelta. Se mancano sia moglie che figli, si può arrivare persino a interpellare i cugini, rendendo il processo complesso e potenzialmente problematico in caso di disaccordo. Un’alternativa è rivolgersi a un notaio per formalizzare la propria volontà. Sebbene questa opzione garantisca piena sicurezza, i costi delle pratiche notarili possono essere elevati, rendendola meno accessibile per alcuni. La terza opzione, come spiegato da Fenati, è attraverso un un’agenzia funebre, come Fenati Onoranze Pompe Funebri, che sia partner SOCREM, Società per la Cremazione. “SOCREM gestisce il registro delle cremazioni, permettendo a chiunque di esprimere ufficialmente la propria volontà. Questa soluzione è generalmente più accessibile e altrettanto valida sul piano legale”. Affidarsi a un’agenzia funebre qualificata e affiliata a SOCREM non solo semplifica le pratiche burocratiche, ma assicura che la scelta della cremazione venga rispettata senza difficoltà per i familiari. Fenati Onoranze Pompe Funebri è una realtà storica che, alla soglia dei 100 anni di attività, racconta le evoluzioni e le nuove esigenze della società contemporanea. La modernità va di pari passo ai classici servizi legati alla tumulazione dei cofani, all’organizzazione del funerale, alla realizzazione delle lastre in marmo. Ma ciò che distingue Giorgio Fenati è l’attenzione alle necessità emotive delle famiglie. “Nei momenti di dolore è fondamentale offrire un supporto umano oltre che professionale — sottolinea Fenati —, un impegno rivolto a creare un rapporto di fiducia con ogni cliente nel momento del bisogno più importante”. Sito web https://www.pompefunebrifenati.com/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)