Firenze, tutto pronto per la 6ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile

(Adnkronos) – Torna l’appuntamento con il Festival Nazionale dell’Economia Civile, la kermesse che si è ormai accreditata come un evento di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, la fiducia, la comunità, la reciprocità, il bene comune e la pubblica felicità. Firenze, 2 ottobre 2024. La 6ª edizione è in programma a Firenze dal 3 al 6 ottobre, con ospiti di livello nazionale e internazionale che si alterneranno nei vari panel. L’apertura, per il secondo anno consecutivo, è in programma giovedì 3 ottobre nella sede di Novoli dell’Università di Firenze, mentre dal 4 al 6 ottobre i lavori si sposteranno all’interno del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Ospiti internazionali della 6ª edizione del FNEC saranno Melissa Parke (Direttrice esecutiva della Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari – ICAN, Premio Nobel per la pace 2017), Alberto Acosta (economista, già ministro dell’Energia e delle Miniere e presidente dell’Assemblea costituente dell’Ecuador negli anni 2007 – 2008), Jeffrey Sachs (professore di Economia della Columbia University) e Lamiya Morshed (Executive Director Yunus Centre). Non mancheranno, poi, anche interventi dal mondo politico italiano con Andrea Abodi (Ministro per lo sport e i giovani), Orazio Schillaci (Ministro della Salute) e Maurizio Leo (Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze). Il Festival, nel corso degli anni, ha costruito un percorso chiaro, consolidando il suo ruolo nel mondo economico e producendo documenti strategici e indicazioni operative, che stanno cambiando l’approccio culturale del Paese. Tra questi si annoverano la Ricerca del BenVivere, il Manifesto della Nuova Economia, la lezione 0 “Introduzione all’Economia Civile e alla Sostenibilità Integrale” e la prima Guida Pratica dell’Amministrazione Condivisa. Quest’anno, tra le tante novità, nel corso del FNEC verrà presentato il progetto per la realizzazione della prima Civil Social Business City. Un modello di Rete-Distretto per l’economia sociale e civile che mette insieme soggetti pubblici e privati e profit e non profit per trovare delle soluzioni locali alle 3 sfide lanciate dal Premio Nobel Yunus: zero povertà, zero inquinamento e zero disoccupazione. Il FNEC è promosso da Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) e da Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti), con il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, Assicooper, Coopersystem, Federazione Toscana delle BCC, Frecciarossa e la collaborazione della SEC (Scuola di Economia Civile) e di MUS.E. Ufficio Stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile Stefano Testini 3356138145 Matteo Spinelli 3347661138

