Forneria Ferrari, Brescia: Non solo prodotti di eccellenza, ma anche un servizio pensato per le esigenze della donna che lavora

(Adnkronos) – Il rinomato panificio lombardo ha saputo rispondere all’evoluzione del settore e alle aspettative della clientela arricchendo la gamma di prodotti da forno realizzati con farine nobili e creando un servizio unico, studiato per le donne che coniugano lavoro e famiglia. Brescia, 7 ottobre 2024. In un panorama caratterizzato dalla produzione di massa, dove l’arte bianca rischia di perdere la sua antica tradizione, la rigorosa selezione di materie prime d’eccellenza costituisce senza dubbio un punto di forza. Un esempio emblematico è dato dal panificio di Nicola Ferrari, mastro fornaio con 30 anni di esperienza che ha abbracciato una vera e propria filosofia legata alla produzione del pane e delle specialità del suo negozio a Brescia. Tra pani speciali, fragranti focacce e dolci della tradizione come panettoni classici o farciti con ingredienti golosi che ne esaltano l’impasto, la produzione artigianale fa da corollario a una missione ben precisa: rispondere alle esigenze dei clienti con un servizio creato su misura, all’insegna dell’eccellenza. Questo impegno si traduce non solo nella qualità superiore dei prodotti, ma anche nella cura e nella dedizione con cui il suo team è in grado di soddisfare ogni singola richiesta. «Per 25 anni mi sono dedicato esclusivamente alla ricerca e sviluppo, oltre alla produzione diretta – premette Ferrari -. Sono sempre stato convinto che gli elementi distintivi del mio mestiere risiedessero nella qualità della farina e nel trattamento sapiente che ne esaltasse le caratteristiche. Ho infuso passione e competenza in ogni aspetto del mio lavoro e, ad esempio, ho scelto di utilizzare la Farina Intera®, una vera innovazione che mi ha consentito di distinguermi nel settore. Questa farina, ricca di fibre solubili biodisponibili, rende leggeri, saporiti e digeribili i prodotti da forno conferendo loro un sapore straordinario. Tuttavia, nel tempo ho compreso che per fare la differenza era necessario un ulteriore cambio di passo». Ferrari, quindi, ha deciso di andare controcorrente rispetto alle consuetudini di un settore dove troppo spesso la vendita è prioritaria rispetto all’attenzione al prodotto e alla cura del cliente. «Il cambiamento significativo è avvenuto quando ho deciso di concentrarmi su un target preciso e di costruirci attorno un servizio su misura. La mia scelta si è orientata verso le donne in doppio ruolo, quelle che, tra lavoro e famiglia, devono gestire il poco tempo, ma che desiderano comunque poter scegliere tra un’ampia varietà di prodotti di alta qualità». Focalizzarsi su un segmento specifico ha permesso a Ferrari di sviluppare un’offerta perfettamente allineata alle esigenze delle sue clienti. «Le donne in doppio ruolo hanno bisogni specifici – sottolinea Ferrari -. Devono poter trovare una gamma completa di prodotti sia alle 7 del mattino che alle 7 della sera. È essenziale, quindi, garantire loro un pane sempre fresco e appena sfornato, o una brioche fragrante, in ogni momento della giornata. La qualità del pane, inoltre, è garantita dalle farine pregiate utilizzate che ne preservano la freschezza anche dopo un’intera giornata. Per questo motivo, se un prodotto non è disponibile nel pomeriggio o se il negozio è chiuso nei giorni cruciali o festivi la clientela può rimanere delusa e l’immagine del panificio compromessa. Alla luce di queste considerazioni, è imprescindibile offrire un servizio impeccabile, con un’apertura continua tutti i giorni della settimana e un personale gentile, in grado di creare un ambiente gradevole che renda l’esperienza unica e piacevole». Tutti questi elementi innovativi hanno reso la Forneria Ferrari un sicuro punto di riferimento per chi cerca non solo il miglior pane, ma anche un servizio che risponda alle sfide della vita moderna.

