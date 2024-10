Gabriella Messena, Ortopedia e chirurgia estetica: “La terapia compressiva post operatoria fondamentale quanto l’intervento”

(Adnkronos) – La titolare dell’Ortopedia Messena parla dell’importanza di curare la fase successiva a interventi di chirurgia plastica o estetica: “Indossare i giusti indumenti aiuta ad accelerare il processo di guarigione” La chirurgia estetica in Italia è un fenomeno in costante crescita. Ad oggi il Belpaese è l’ottavo al mondo per numero di interventi, con sempre più giovani coinvolti nella statistica: «Se fino a quindici anni fa la chirurgia estetica interessava maggiormente la fascia adulta, oggi si registrano molti interventi a partire dai diciott’anni», conferma Gabriella Messena, titolare nel Napoletano della Messena Ortopedia, azienda di famiglia che dal 1988 serve un territorio il cui tessuto sociale è in costante cambiamento. «In cambiamento come il mondo della chirurgia estetica – commenta Messena – le cui tecniche e procedure si sono evolute, con una sempre maggiore attenzione alla fase post operatoria». Non è un caso, infatti, che oggi, con riguardo all’abbigliamento da indossare dopo un intervento, ci siano delle prescrizioni sempre più accurate.«Si parla in questo caso di terapia compressiva, fondamentale per una guarigione ottimale». Guaine post lifting per il viso e per la liposuzione, fasce addominali, reggiseni post operatori e salopette. «Si tratta di indumenti che sino a qualche anno fa erano disponibili soltanto nelle cliniche dove ci si operava. Oggi, invece, anche a seguito dell’enorme aumento di interventi, ortopedie come la nostra hanno un intero settore dedicato», con importanti differenze rispetto al passato: «La qualità dei prodotti si è alzata notevolmente. Parliamo non soltanto di tessuti anallergici e traspiranti, ma anche di indumenti curati dal punto di vista della vestibilità. Questo perché il confort di chi si sottopone a un intervento di chirurgia plastica o estetica, deve essere massimo sotto tutti i punti di vista». Qual è dunque, al di là dell’aspetto estetico, l’importanza di supporti come guaine facciali o fasce addominali? «L’importanza è assoluta – risponde Messena – La terapia compressiva è delicata tanto quanto l’operazione stessa: indossare il giusto indumento dopo un intervento di chirurgia estetica allevia i dolori, riduce al minimo i gonfiori, aiuta a mantenere i muscoli nella posizione corretta». Lifting, liposuzione, riduzione del seno, ritocco agli zigomi. Come scegliere il giusto indumento a seconda dei casi? «Intanto bisogna seguire le indicazioni del chirurgo che ha operato, il quale indica il periodo di tempo per il quale sarà necessario mantenere la terapia compressiva. Il compito di ortopedie come la nostra è offrire alle persone soluzioni e taglie per ogni tipo di esigenza, indumenti che garantiscano il giusto grado di compressione e sostegno delle parti trattate». Il tutto, come nel caso dell’Ortopedia Messena, con disponibilità immediata: «Eliminare i tempi di attesa dovuti a eventuali spedizioni significa contribuire alla riuscita della terapia – conclude Messena – Per questo il nostro assortimento è sempre completo di ogni soluzione».

Contatti:

www.ortopediamessena.it

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)