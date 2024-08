Gaetano Visalli: i Trade Point come unica risorsa per l’espansione internazionale delle aziende

(Adnkronos) – Milano, 8 Agosto 2024. Negli ultimi anni, oltre alla tradizionale consulenza internazionale, i Trade Point sono diventati un elemento fondamentale nel mondo dell’esportazione, facilitando e ottimizzando le transazioni commerciali internazionali. Ma cosa sono esattamente i Trade Point e come stanno influenzando il settore dell’esportazione? I Trade Point sono dei centri che offrono una vasta gamma di servizi alle imprese che desiderano esportare i propri prodotti. Questi centri, inseriti nella World Trade Point Federation, forniscono supporto logistico, consulenza su normative internazionali, assistenza nella ricerca di partner commerciali e molto altro. “Grazie ai Trade Point, le imprese possono accedere a informazioni cruciali per avere successo sui mercati internazionali e superare le barriere all’ingresso, poste dalla concorrenza”, spiega Gaetano Visalli, Segretario Generale della Agenzia Internazionale per la Cooperazione e la Pace

Uno dei principali vantaggi offerti dai Trade Point è stata la creazione di una capillare rete di contatti internazionali. Grazie a queste piattaforme, ed a sistemi di Intelligenza Artificiale, le imprese possono entrare in contatto diretto con potenziali acquirenti, distributori e partner commerciali in tutto il mondo, facilitando così l’espansione dei propri business su scala globale, in tempi brevissimi. Inoltre, i Trade Point, grazie agli innumerevoli accordi internazionali creati dalla World Trade Point Federation, favoriscono la semplificazione delle procedure burocratiche legate all’esportazione, riducendo i tempi e i costi associati alle transazioni internazionali. “Questo si traduce in una maggiore competitività per le imprese che desiderano ampliare la propria presenza sui mercati esteri”, puntualizza Gaetano Visalli. L’assistenza e l’accompagnamento, anche contrattuale, per tutto il mondo, che avviene a cura degli esperti del Trade Point Italiano di Milano, si inserisce nel Progetto Globale di Gaetano Visalli e Maria Grazia Guida “Costruire La Pace Attraverso Lo Sviluppo Economico, Sociale E Culturale”. Grazie a questa lungimirante iniziativa, oltre a permettere l’esportazione verso 158 Nazioni del mondo, attraverso l’utilizzo di 452 uffici sparsi nel territorio del globo, si contribuisce a disseminare contaminazione economica e culturale, contribuendo a nuovi percorsi di pace ed integrazione. L’iniziativa, coordinata anche dall’Agenzia Internazionale per la Cooperazione e la Pace e dal Comitato Promotore delle Accademie per la Pace (membro ECOSOC U.N.O.), sta ottenendo un numero rilevante di adesioni di aziende di qualsiasi dimensione, Università, Organizzazioni e società civile.

Per maggiori informazioni

Agli interessati, anche persone fisiche, si ricorda che per le adesioni italiane il numero telefonico di contatto è +39 02 006 964 15 e la mail di riferimento è gaetano.visalli@tradepoint.org

