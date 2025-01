Gender Gap: Partano dal Liceo Manzoni le lezioni contro gli stereotipi di genere per diffondre una nuova cultura del rispetto nelle scuole milanesi

(Adnkronos) –

Gli Ambasciatori e le Ambasciatrici di “Young Academy for Gender Policies” portano la parità di genere nelle scuole

Milano, 31 gennaio 2025 – Due giorni di formazione dedicata alla parità di genere e al contrasto agli gli stereotipi per gli studenti e le studentesse del liceo “Alessandro Manzoni” di Milano. A salire in cattedra per queste particolari lezioni dedicate all’inclusività e al rispetto sono stati gli ambasciatori e le ambasciatrici della “Young Academy for Gender Policies” il progetto promosso da HR WoMen (think tank dedicato all’empowerment femminile per il successo della gender equality), con la collaborazione dell’hub Human Hall dell’Università degli Studi di Milano e Manageritalia realizzato con il patrocinio del Tribunale di Milano. L’Academy è nata per innovare la cultura della parità e per formare giovani uomini e donne – tra i 18 e i 30 anni – affinché siano loro stessi a creare un dialogo diretto e a sensibilizzare studenti e studentesse sui temi del diritto antidiscriminatorio, delle pari opportunità e degli stereotipi. “Aver portato i giovani e le giovani della Young Academy for Gender Policies nelle scuole a confrontarsi con studenti e studentesse è un risultato vero, concreto di un anno di lavoro. La costruzione di una consapevolezza nuova in queste donne e in questi uomini e la diffusione di una cultura dei diritti e della parità di genere sono passi fondamentali per creare una società equa e inclusiva” – sottolinea Marilisa D’Amico, spoke leader di Human Hall e prorettrice alla Terza Missione e alle pari opportunità dell’Università degli Studi di Milano. “Non possiamo ignorare il fatto che una piena parità di genere è ancora lontana dall’essere raggiunta. Esistono bias cognitivi radicati profondamente nella società, pregiudizi a volte invisibili che continuano ad essere veicolati anche attraverso i media e le istituzioni. È necessario continuare quindi con progetti integrati e multidisciplinari che coinvolgano tutti e tutte in questo percorso per i diritti”. “Contrastare gli stereotipi di genere è un elemento fondamentale della nostra cultura di manager – spiega Luisa Quarta, coordinatrice gruppo donne manager Manageritalia – Gli stereotipi limitano le opportunità e soffocano il potenziale individuale. Educare i giovani all’inclusività significa fornire loro gli strumenti per riconoscere e superare questi pregiudizi, favorendo un ambiente in cui tutti possano esprimere liberamente la propria identità e i propri talenti. Incoraggiare l’inclusività non solo arricchisce la vita degli individui, ma rafforza anche la coesione sociale e stimola l’innovazione”. “Tutti i membri della nostra comunità manageriale – conclude Quarta – devono impegnarsi nel favorire questa missione, affinché possiamo costruire insieme un futuro più equo e inclusivo per tutti, società, scuole e imprese”. “Quando nel 2024 abbiamo lanciato la Young Academy for Gender Policies volevamo avviare un dialogo intergenerazionale oltre che interdisciplinare, per affidare ai giovani la responsabilità di rilanciare il dialogo, la conoscenza ed i valori delle pari opportunità” sottolinea il presidente del think tank HR Women, Vincenzo Scuotto. “Poter essere oggi qui tra questi studenti con le nostre prime Ambasciatrici e il nostro Ambasciatore concretizza e da valore ad un percorso che HR WoMen, insieme a Human All, all’Università degli Studi di Milano e a Manageritalia, abbiamo con passione e dedizione pensato e creato. Come HR WoMen – conclude Scuotto – ci concentriamo su creare possibilità di impatto concreto grazie all’empowerment femminile. Per produrre questo cambiamento che immaginiamo lavoriamo con tutti gli interlocutori e con i giovani perché ognuno di noi deve essere protagonista di una vera cultura della parità. E’ questa l’innovazione che pensiamo sia indispensabile per il successo della gender equality”. Nello specifico le sessioni di Young Academy for Gender Policies” si sono svolte il 30 e 31 gennaio con una durata di 2 ore durante le quali ambasciatori hanno approfondito il tema del “Linguaggio e stereotipi di genere” e hanno offerto a circa 50 studenti e studentesse un’occasione unica di esplorare e riflettere sull’impatto reale che gli stereotipi nella propria vista scolastica e in quella di tutti i giorni. Le lezioni si svolgeranno in modalità partecipativa e immersiva. Il percorso didattico si è sviluppato sia su un piano teorico che pratico, esaminando gli stereotipi presenti nelle canzoni, nei titoli di giornale, nelle immagini pubblicitarie e sui social media, fino ad affrontare anche le recenti notizie di cronaca. L’obiettivo è sensibilizzare i partecipanti sull’impatto degli stereotipi di genere nella vita quotidiana e promuovere una cultura della parità e del rispetto reciproco.

Eleonora Galli (19anni), Andra Cosma (22 anni) e Rachele Ciocca (21anni)) sono le ambasciatrici che hanno condotto la lezione il giorno 30 gennaio, insieme Luisa Quarta, coordinatrice Gruppo Donne Manager di Manageritalia. Il 31 gennaio è stato poi il turno delle ambasciatrici Roberta Botti (27 anni), Paola Vinci (27 anni) ed Eleonora Galli, con Vincenzo Scuotto, presidente HR WoMen. La partecipazione a queste lezioni ha rappresentato un'opportunità di crescita personale e formativa per tutti gli studenti e le studentesse coinvolti, ma è stato anche un banco di prova per la Young Academy for Gender Policies in vista del prossimo bando di call per i nuovi ambasciatori e le nuove ambasciatrici.