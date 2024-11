Giuseppe Iannino, Shop Car: “Mercato dell’auto. Serve attenzione a trasparenza sull’usato”

(Adnkronos) – Palmi (RC), 26 novembre 2024 L’amministratore della concessionaria calabrese è punto di riferimento anche per noleggio e vendita di veicoli commerciali: “I dettagli nel rapporto con la clientela fanno la differenza. Fondamentali l’assistenza e le garanzie in tutto l’arco di finanziamento”

Il mercato dell’auto, è forse oggi quello che vive le prospettive più difficili da decifrare. L’elettrico e i dubbi sul 2035 come termine ultimo per la vendita di vetture a motore endotermico, stanno infatti contribuendo a generare incertezze fra i consumatori, soprattutto per quanto riguarda le scelte sui nuovi acquisti. «Negli ultimi anni il mercato è diventato molto complesso – conferma Giuseppe Iannino, amministratore della calabrese Shop Car – Al di là dei modelli prodotti, oggi più che mai è il prezzo a dettare spesso le ragioni di un acquisto». Ragioni che, unite alla necessità di risparmio, portano molti acquirenti a imboccare la strada dell’usato. «La scelta può essere comprensibile – spiega Iannino – Ma in questo settore è bene informare i clienti sui pro e i contro di determinate soluzioni, perché spesso un prezzo basso all’acquisto di un’auto non equivale a un effettivo risparmio. In molti non tengono conto dei successivi problemi di manutenzione che, a lungo andare, si rivelano ben più onerosi della spesa iniziale». Per questo sin dall’inizio la concessionaria Shop Car ha sostenuto una filosofia ben precisa: «Offrire al cliente il meglio alle migliori condizioni. Abbiamo soluzioni nuove per ogni tipo di esigenza e target di clientela ma, per quanto riguarda l’usato, abbiamo deciso di proporre auto con massimo tre anni di vita, di unico proprietario e con non più di 70mila chilometri». Soluzioni i cui vantaggi non si limitano soltanto a una garanzia di qualità: «Le finanziarie con le quali collaboriamo ci permettono di offrire assicurazioni che coprono l’intero arco del finanziamento, con la garanzia di avere officine convenzionate in tutta l’Unione Europea». Sono questi i dettagli che hanno portato realtà come Shop Car a diventare un punto di riferimento non soltanto in Calabria: «La selezione attenta delle nostre offerte ci permette di avere clienti in tutta Italia, e questo per ogni tipo di necessità e tipologia di veicolo». La concessionaria Shop Car, infatti, non si limita alla vendita di vetture nuove e usate. I servizi di autonoleggio e la vendita di veicoli commerciali, sono infatti il segno di una realtà in grado di coprire il settore dell’automotive a 360 gradi. «Restando sempre nel segno della garanzia e dell’efficienza», precisa Iannino, grazie a un team di esperti sempre a disposizione per assistenza tecnica, manutenzione e consulenza personalizzata. Il tutto per assicurare il vero servizio da offrire ai clienti: una guida alle migliori condizioni.

www.shopcariannino.it

