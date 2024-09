Hlpy raccoglie 18 milioni di euro e fa shopping in Europa

(Adnkronos) –

Acquisita la tedesca HESA Solutions GmbH – MySchleppApp



Nextalia SGR ed Alkemia Capital Sgr guidano il Round B della scale-up italiana della Digital Motor assistance company.

Milano, 26 settembre 2024 – hlpy, la scale-up italiana leader nei servizi full digital per la mobilità e l’assistenza al veicolo, ha concluso con successo un’operazione di raccolta di capitale di 18 milioni di euro finalizzata a rafforzare il processo di crescita nei principali mercati europei ed all’acquisizione di un operatore leader, in Germania, nella digital roadside assistance: HESA Solutions GmbH – MySchleppApp. L’operazione è stata guidata in co-leadership da Nextalia SGR, attraverso il fondo Nextalia Venture e dall’attuale socio Sinergia Venture Fund di Alkemia

Capital SGR, con la partecipazione di tutti i principali azionisti di hlpy, tra cui The Techshop SGR, CDP Venture Capital – fondo Corporate Partners I, ServiceTech, e Simest. Il Series B comprende per l’80% un aumento di capitale e per il 20% da finanziamenti a lungo termine, concessi da istituti di credito. Grazie a questa iniezione di risorse finanziarie, hlpy accelera il suo piano di espansione internazionale e annuncia la sua prima operazione di M&A in Europa con l’acquisizione del 100% del capitale di HESA Solutions GmbH, conosciuta commercialmente come MySchleppApp, una delle principali società di assistenza stradale digitale in Germania e Austria con tassi di crescita annua superiori al 130%.

L’acquisizione di MySchleppApp consente ad hlpy di consolidare la propria posizione come primario operatore europeo di assistenza stradale full digital, offrendo i suoi servizi non solo in Italia, Francia e Spagna, ma anche in Germania e Austria. Questi servizi includono assistenza, riparazione e manutenzione al veicolo, attraverso l’utilizzo di una piattaforma software basata su machine learning e artificial intelligence.

MySchleppApp eroga i propri servizi grazie ad una rete di oltre 1.500 partner sul territorio e da un’operatività e una piattaforma tecnologia che ben si integrano con quella di hlpy.

hlpy dal suo ingresso sul mercato nel febbraio 2021, ha gestito oltre 550.000 richieste di assistenza ed a seguito dell’acquisizione prevede di triplicare i volumi dell’esercizio 2023 proiettando un EBITDA positivo.

“Questa operazione – ha spiegato Valerio Chiaronzi CEO di hlpy – sostenuta da investitori di primo piano, rafforza la leadership di hlpy nel mercato europeo dell’assistenza auto digitale. L’aumento di capitale testimonia la fiducia dei nostri azionisti nel percorso di crescita di hlpy, che ha registrato un incremento di fatturato del 157% nel 2023 rispetto al 2022 e che anche quest’anno crescerà a tripla cifra. Nonostante una crescita organica esponenziale abbiamo ritenuto l’opportunità di MySchleppApp come quella giusta da cogliere per entrare in un mercato importante come la Germania e rimarcare in maniera chiara la traiettoria di crescita ed il nostro futuro: diventare leader dei servizi alla mobilità, ridisegnandone le regole e gli standard nell’assistenza stradale, ma anche nella riparazione e manutenzione dei veicoli, senza alcun limite geografico. Siamo entusiasti di dare il benvenuto al team di MySchleppApp, con i quali sin dal primo giorno si è creata una sintonia unica, grazie anche a valori aziendali, un modello operativo e un approccio alla tecnologia in linea con la nostra visione. Riteniamo inoltre che l’integrazione delle nostre realtà possa portare dei benefici concreti ai nostri business partner – molti dei quali comuni e cross Countries – che post integrazione avranno una visione olistica dei loro veicoli e driver in più Paesi” “Siamo orgogliosi ed entusiasti di entrare a fare parte del gruppo hlpy – ha aggiunto Santosh Satschdeva, CEO di HESA Solutions GmbH. L’integrazione tra hlpy e MySchleppApp rappresenta l’unione di due delle realtà tecnologicamente più avanzate nel settore dell’assistenza ai veicoli in Europa, con l’obiettivo comune di fornire ai nostri partner commerciali e ai driver un’esperienza cliente di livello superiore, riducendo al contempo i costi operativi e i tempi di fermo tecnico dei veicoli. Insieme potremo espandere un modello unico di servizio senza alcuna barriera geografica accelerando la crescita del network e la base clienti”.

hlpy nasce a Milano a maggio 2020 con l’obiettivo di reinventare l’assistenza al veicolo. Grazie alla sua piattaforma digitale innovativa hlpy punta a creare valore per compagnie assicurative, case automobilistiche, società di noleggio, operatori del soccorso e, soprattutto, a rendere più affidabile e sicuro il servizio per gli utenti finali.

HESA Solutions GmbH con il suo brand MySchleppApp è stata fondata in Germania nel 2016. Il focus del business è afferente ai servizi di soccorso stradale e assistenza in caso di guasto dei veicoli. I circa 75 clienti di MySchleppApp includono costruttori di automobili, gestori di flotte e leasing companies. La sua forza risiede nella gestione completamente digitale delle richieste di soccorso, con un processo di ingaggio dei soccorritori molto efficiente e tempi di attesa brevi per i clienti.

Contatti stampa:

Weber Shandwick Italia Lea Calvo Platero | lplatero@advisorywebershandwick.it

Tommaso Cortellazzi | tcortellazzi@webershandwickitalia.it —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)