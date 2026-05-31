Huawei è stata riconosciuta come Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2026 dedicato alle infrastrutture LAN aziendali cablate e wireless per il quarto anno consecutivo

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

SHENZHEN, Cina, 31 maggio 2026 /PRNewswire/ — Huawei ha recentemente annunciato di essere stata riconosciuta come Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2026 dedicato alle infrastrutture LAN aziendali cablate e wireless per il quarto anno consecutivo. Huawei si conferma l’unico vendor non nordamericano presente nel quadrante dei Leader. Tale riconoscimento sottolinea i vantaggi distintivi della soluzione Xinghe AI Campus di Huawei nei settori dell’Operation & Maintenance (O&M) basata su IA, dell’innovazione in ambito sicurezza e di altre aree di frontiera. Ribadisce inoltre l’impegno di Huawei nel rispondere alle esigenze fondamentali dei clienti, promuovere costantemente l’innovazione tecnologica e realizzare campus intelligenti e sicuri per i diversi settori industriali.

Per rispondere alla crescente diffusione dell’IA a livello globale, Huawei ha potenziato la propria soluzione Xinghe AI Campus introducendo tre funzionalità chiave: wireless ultraveloce, sicurezza estesa a tutti gli ambiti e autonomia della rete. Questi miglioramenti consentono ai settori della pubblica amministrazione, della finanza, dell’istruzione, della sanità e ad altri comparti di cogliere le opportunità offerte dall’era dell’IA e di accelerare la crescita futura.

Wireless ultraveloce: il rivoluzionario AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP di Huawei integra innovazioni ispirate al futuro standard Wi-Fi 8, offrendo velocità superiori e una maggiore affidabilità. Questo prodotto rivoluzionario trasforma la connettività wireless in un’infrastruttura di livello produttivo a supporto dei servizi di IA. In particolare, la Pianificazione coordinata e riutilizzo spaziale intelligente (intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse, iCSSR), una tecnologia di coordinamento multi-AP, riduce drasticamente le interferenze sullo stesso canale e, negli scenari di rete continua, raddoppia la velocità per il singolo utente. Inoltre, per contrastare segnali instabili negli ambienti mobili, la tecnologia di smart beamforming (SmartBF) consente un potenziamento direzionale a livello di millisecondi, garantendo che la velocità dei dispositivi non venga compromessa durante il movimento. Parallelamente, la tecnologia ASFN (advanced same frequency network) a roaming zero trasforma più access point (AP) in un unico “super AP” virtuale, garantendo un roaming continuo su tutta la rete senza perdita di pacchetti.

Sicurezza estesa a tutti gli ambiti: la soluzione Xinghe AI Full-Scope Security Campus di Huawei crea un sistema di difesa solido che integra la sicurezza degli asset, della connettività, dello spazio e della privacy.

Autonomia della rete: la soluzione Xinghe AI Campus di Huawei è dotata di potenti capacità di O&M automatizzate basate su IA. Sfruttando l’analisi dell’esperienza su tutti i flussi di iFlow, la soluzione consente di individuare in pochi minuti le cause di una scarsa QoE, garantendo visibilità end-to-end e osservabilità dell’esperienza. Grazie a un processo decisionale globale basato su IA e alla localizzazione dei guasti a livello di minuti, l’80% dei problemi wireless viene risolto automaticamente.

Guardando al futuro, Huawei continuerà a innovare partendo dalle esigenze dei clienti e ad accelerare la diffusione di reti campus sicure, intelligenti e basate su IA. Inoltre, Huawei collaborerà strettamente con i partner dell’ecosistema per aiutare i clienti a realizzare “AI Campus”, migliorando l’efficienza e la sicurezza della rete e promuovendo il successo condiviso nell’era dell’IA.

Per maggiori informazioni sul report, visitare:https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network



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