Il Congresso AIWP all’Isola d’Elba segna una svolta storica per la professione del Wedding Planner in Italia

(Adnkronos) – Formazione, innovazione e certificazione: l’evento sostenibile che traccia il futuro della professione Isola d’Elba, 3 febbraio 2025.L’Isola d’Elba è stata il palcoscenico di un evento di straordinaria rilevanza per il settore del Wedding Planning in Italia, ospitando il Congresso dell’Associazione Italiana Wedding Planner (AIWP) presso l’Hotel Plaza di Porto Azzurro. Sotto la guida autorevole della Vicepresidente Silvia Sottocasa, il Congresso ha rappresentato un punto di svolta per la professione, coniugando sostenibilità certificata, alta formazione e innovazione. Un’iniziativa senza precedenti, che ha posto al centro del dibattito la necessità di un mercato sempre più regolamentato e professionale, facendo delle norme UNI 11954 e UNI 11955 i pilastri fondamentali per garantire qualità e competenza nel Wedding Planning. “Ciò che abbiamo realizzato è molto più di un evento: abbiamo tracciato una strada chiara per il futuro della nostra professione”, ha dichiarato Silvia Sottocasa. “L’Isola d’Elba ha fatto da cornice a un momento storico, segnando l’inizio di una nuova era di eccellenza e riconoscimento professionale nel Wedding Planning in Italia.” Il Congresso ha posto le basi per un modello replicabile su scala nazionale, con l’obiettivo di diffondere la cultura della formazione certificata e dell’innovazione nel settore del wedding. AIWP: un impegno costante per la valorizzazione della professione L’Associazione Italiana Wedding Planner prosegue con determinazione il proprio lavoro a sostegno dei professionisti del settore, promuovendo qualità, etica e certificazione delle competenze. Questo Congresso rappresenta solo l’inizio di un percorso strategico che porterà a una crescente consapevolezza sull’importanza della regolamentazione, della crescita professionale e della sostenibilità nel wedding. L’Isola d’Elba ha lanciato un messaggio forte e chiaro: il futuro del Wedding Planning è nella competenza certificata e nella sostenibilità. Grazie ai nostri partner: un successo condiviso! L’AIWP desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i partner e sponsor che hanno reso possibile il grande successo del Primo Convegno Formativo, Esperienziale, Sostenibile e Certificato, svoltosi dal 31 gennaio al 1° febbraio 2025 all’Isola d’Elba. L’evento, patrocinato dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano, è stato reso possibile grazie al contributo di realtà che condividono i valori di sostenibilità, innovazione e professionalità. Un ringraziamento speciale ai nostri Partner & Speaker, che hanno arricchito il programma con interventi di grande valore, offrendo opportunità di networking e confronto: •Istituzioni: •Regione Toscana: Consigliere Marco Landi •Comune di Capoliveri: Sindaco Walter Montagna, Consigliere Gabriele Rotellini •Comune di Portoferraio: Consigliere Uela Padroni, Giulia Bolano •Parco Nazionale Arcipelago Toscano •Enti e Associazioni: •Cosimo de’ Medici Srl •Caput Liberum e le guide delle Miniere •Guida ambientale Monica Benedetti •Avvocato Beatrice Puliti •Audit People •Assocom Elba (aderente a Confindustria Toscana Centro e Costa) •Fondazione Isola d’Elba •Enjoy Elba •Simtur •Acqua dell’Elba •Accademia della Cucina Italiana – Delegazione Isola d’Elba •Media e Wedding Partners: •White Sposa •The Real Wedding •Angela Giusti – Flowery Islands •Riccardo Bacigalupi – MUA •Partecipante •Nena & Tomy – Fotografi •Coco DJ •Ospitalità e Food Experience: •Blu Navy •Hotel Plaza •Emotion Chef Michele Nardi •Cloche d’Or •Officina Orafa Elbana •Vivai dell’Elba L’evento ha saputo unire formazione, turismo esperienziale e sostenibilità, conferendo 16 crediti formativi ai partecipanti, grazie alla conformità alle Norme UNI 11954 e UNI 11955. È stato un momento di grande valore, volto a rafforzare la rete dei professionisti del settore, promuovendo l’importanza della certificazione delle competenze e la valorizzazione delle eccellenze locali. AIWP Matrimonio Sostenibile: un impegno che coinvolge tutti! L’Associazione Italiana Wedding Planner conferma il proprio impegno nel promuovere un settore sempre più professionale, sostenibile e regolamentato. Un sentito grazie a tutti i partner e partecipanti per aver contribuito a scrivere una pagina fondamentale nella storia del Wedding Planning in Italia. Il futuro è nella professionalità certificata, nella sostenibilità e nell’innovazione. Ufficio Stampa AIWP www.aiwp.it

