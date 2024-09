Jacuzzi® è partner di Casa Riva

(Adnkronos) –

L’esclusiva struttura di Leardini Group situata a Riccione aderisce al progetto Jacuzzi® Sensational Wellness™, dedicato a tutte le realtà che fanno del benessere una nuova opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti

Milano, 5 settembre 2024 – Casa Riva, esclusiva struttura parte di Leardini Group e situata a Riccione, aderisce al progetto Jacuzzi® Sensational Wellness™, iniziativa firmata Jacuzzi® e dedicata a tutte le strutture wellness e hospitality che puntano sul benessere come una nuova opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti. Ubicata nel cuore di Riccione, Casa Riva si presenta come un villino storico finemente restaurato per esaltarne la bellezza originale. Offre quattro suite eleganti -Marea, Onda, Molo e Cala- con arredi di lusso, pavimenti in parquet e dettagli in marmo. L’atmosfera raffinata e luminosa è arricchita da materiali pregiati e decorazioni uniche, che favoriscono il benessere degli ospiti. Situata in una posizione ideale, vicino al mare e al centro, Casa Riva è perfetta per un soggiorno rilassante e confortevole, grazie anche alla possibilità di godere di una colazione e cena in veranda o giardino presso l’adiacente Hotel Maestrale, per un’esperienza completa e rigenerante. La combinazione di storia, eleganza e comfort rende Casa Riva una destinazione unica sulla Riviera Romagnola. Ma senza dubbio fra i motivi per cui gli ospiti di tutto il mondo scelgono Casa Riva per i propri momenti di relax, c’è il benessere che questa struttura può offrire, grazie ai suoi ambienti riservati e alle soluzioni firmate Jacuzzi®. Tra queste spiccano una Jacuzzi® Virtus e tre Skylounge® nelle suite. La prima è una Spa di grandi dimensioni –250 x 215 cm– in grado di accogliere comodamente fino a sei persone in postazioni dedicate, per un’esperienza di idromassaggio personalizzata. Una soluzione che risponde alle esigenze del cliente finale, incontrando perfettamente anche a quelle degli operatori: garantisce infatti massima facilità di gestione e -di conseguenza- un generale contenimento dei costi. Un progetto di Dodo Arslan e Jacuzzi® design, con il valore aggiunto della tecnologia dell’azienda che ha inventato l’idromassaggio.

Skylounge® è la vasca idromassaggio da esterno di design DNA | KALUDEROVIC & Condini e Jacuzzi®, caratterizzata da forma morbida e bordo rialzato, per consentire una posizione in vasca sempre comoda ed ergonomica. Progettata per adattarsi agli spazi più ridotti, è ideale per accogliere comodamente fino a quattro persone, per un’esperienza di idromassaggio rilassante e personalizzata, che restituisce valore al proprio tempo.

Giorgio Terzuolo, Brand and Communication Manager Jacuzzi® EMEA & Asia, ha commentato: “La tendenza sempre più frequente per il consumatore è quella di optare per strutture hospitality in base alla presenza o meno di un centro benessere. Poter offrire ai propri clienti durante il loro soggiorno l’esclusività e il beneficio di una vera vasca idromassaggio o di una sauna Jacuzzi® rappresenta un sicuro valore aggiunto. È per questo che molte realtà, tra cui location di gran pregio come Casa Riva, decidono di essere parte del progetto Jacuzzi® Sensational Wellness™”. Lo conferma Vincenzo Leardini, General Manager di Leardini Group, che aggiunge: “Qui in Casa Riva, come in tutte le strutture del nostro Gruppo, miriamo a offrire ai nostri ospiti rilassanti soggiorni in assoluto comfort. Ecco perché la nostra offerta benessere punta su soluzioni firmate Jacuzzi®, brand sinonimo di qualità, che risponde perfettamente alle elevate aspettative della nostra clientela in termini di wellness e relax”. Gli hotel e le strutture hospitality che diventano Jacuzzi® Sensational Wellness™, molte delle quali comprese nella vasta gamma di esperienze regalo firmate Smartbox®, possono usufruire dell’offerta dell’azienda nel modo più flessibile e adatto alle proprie esigenze. I consulenti Jacuzzi® sono infatti sempre a disposizione per cercare le soluzioni migliori, con una formula d’acquisto privilegiata ed un servizio di assistenza post-vendita su tutto il territorio nazionale. Jacuzzi® garantisce notevole flessibilità e facilità di realizzazione per tutte le soluzioni, rispondendo a tutte le esigenze in termini di tempistiche e installazioni personalizzate.

Jacuzzi Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi® EMEA è parte di Jacuzzi Brands LLC (USA). Basata a Valvasone Arzene e Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore Hospitality.

