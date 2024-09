Jacuzzi® protagonista a Greenscape 2024

(Adnkronos) –

L’azienda prenderà parte alla kermesse per i settori outdoor e gardening in ambito hospitality. Nel cuore del Vision Lab “Suite Garden” massima visibilità alla nuova Spa J-LXL® con seduta FX-IR ed esclusiva tecnologia a infrarossi e luce rossa

Milano, 23 settembre 2024 – Leader nel mondo dell’idromassaggio e marchio di riferimento per il benessere, Jacuzzi® sarà protagonista a Greenscape 2024, kermesse internazionale per i settori outdoor e gardening in ambito contract e hospitality, in programma presso il polo fieristico di Rimini dal 9 all’11 ottobre. Jacuzzi® sarà una dei protagonisti del Vision Lab “Suite Garden” (Padiglione B3 – Stand: 67-94), a cura di Sabina Antonini – EN Space network, nell’ambito di Greenscape, manifestazione dedicata all’outdoor di InOut|The Contract Community, il grande marketplace del contract e dell’accoglienza in grado di attrarre migliaia di operatori e buyer dal mondo. Un format che consente alle aziende dell’outdoor di collaborare alla realizzazione di ambientazioni immersive che dialogano con la natura. Prodotti innovativi, natura e micro-paesaggi, comfort, bellezza e versatilità delle scenografie creano un mix tra estetica, eleganza e funzionalità, pensato per il mondo dell’hospitality e progettato per essere riproposto su vasta scala e declinazioni, dal rooftop al garden, al dehors, alle terrazze, alle corti, ai parchi in alberghi, resort, spa & wellness, ristoranti, complessi sportivi, residenziali e di business, musei, ville storiche e grandi imbarcazioni. In questa splendida cornice, Jacuzzi® esporrà una esclusiva Spa J-LXL® con guscio Porcelain e pannelli Smoked Ebony. La nuova famiglia di Spa Jacuzzi® J-LX® è composta da due modelli di uguali dimensioni: J-LX®, con 6 sedute e J-LXL® con 5/6 sedute di cui una lounge. Il massimo delle prestazioni con una tecnologia d’eccezione: grazie alla seduta FX-IR -che agisce in profondità nei tessuti della parte bassa della schiena- Jacuzzi® è il primo e unico marchio a offrire in modo congiunto in una Spa, tecnologia a infrarossi, luce rossa e idromassaggio, per un effetto di rinnovamento senza pari e benefici su mal di schiena e dolori lombari. La pressione dei getti offre un massaggio delicato mentre la luce rossa, con le sue proprietà rigeneranti, porta benefici ai tessuti superficiali. Allo stesso tempo, l’infrarosso vicino agisce sui tessuti profondi della regione lombare, alleviando il dolore, favorendo la rigenerazione cellulare e riducendo gli stati infiammatori. Ma non è tutto: presso Greenscape 2024 sarà possibile scoprire la vasca freestanding Chic in versione bianco lucido, parte della gamma Lounge e perfetta per installazioni senza tempo. Focus, inoltre, su SmartTub®, esclusivo sistema Jacuzzi® progettato per semplificare al massimo l’utilizzo e la gestione della propria Spa o Swim Spa: una soluzione brevettata che, attraverso un’applicazione su smartphone e tablet, consente di controllare da remoto tutte le principali funzioni di Spa e Swim Spa, regolando ogni impostazione rispetto alle proprie esigenze di utilizzo. Sarà possibile, ad esempio, intervenire su temperatura e illuminazione dell’acqua, controllare il risparmio energetico e persino il filtraggio dell’acqua in vasca, ricevendo in tempo reale rapporti sul consumo di energia. Grande attenzione, infine, anche su Jacuzzi® Sensational Wellness™, iniziativa dedicata a tutte le strutture hospitality che puntano sul benessere come una nuova opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti. Presso lo stand di Pool & Wellness -Jacuzzi® Spa Specialist- sarà inoltre esposta una nuova J-235™, Spa dal design moderno e funzionale pensata per ospitare fino a sei adulti in sessioni di idroterapia ad alte prestazioni, grazie alla seduta lounge, ai nuovi getti regolabili e ai comodi poggiatesta retroilluminati che, insieme all’illuminazione subacquea diffusa a led multicolore, creano l’ambiente perfetto per un momento benessere da sogno. Il settore dell’Hospitality cresce da anni con regolarità e tassi di incremento interessanti. Nuove catene alberghiere si affacciano sul mercato con proposte e posizionamento di alto livello, mentre noti brand continuano ad espandere le proprie dimensioni, inaugurando nuove strutture. Dopo la partecipazione all’edizione 2023, Jacuzzi® sarà quindi presente anche a Greenscape 2024 con maggiore spazio e visibilità, potendo raggiungere il pubblico B2B -architetti, progettisti, società di costruzione e operatori- con le proprie novità.

A proposito di Jacuzzi®:

Jacuzzi Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e Spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e Spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi EMEA è’ parte di Jacuzzi Brands LLC (USA). Basata a Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore Hospitality.

Contatti stampa: alessio.masi@adnkronos.com – www.jacuzzi.com

