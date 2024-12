Kaspersky: le aziende non hanno risorse per difendersi dai cyberattacchi guidati dall’AI

(Adnkronos) – Milano, 10 dicembre 2024. Uno studio condotto da Kaspersky rivela che le aziende sono sempre più preoccupate per il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) nei cyberattacchi.Secondo i risultati italiani, il 77%delle aziende coinvolte nella ricerca ha registrato un aumento di incidenti informatici nel corso dell’ultimo anno e quasi la metà (43%) di queste ha rilevato che molti degli attacchi erano probabilmente guidati dall’AI.Lo studio sottolinea che l’intelligenza artificiale, oltre ad aver rivoluzionato numerosi settori, sta ora rafforzando i cybercriminali, aumentando ulteriormente la complessità delle minacce che le aziende si trovano ad affrontare. Nell’ultimo studio intitolato “Cyber defense & AI: sono pronte le aziende a proteggersi?” Kaspersky ha raccolto opinioni da parte di professionisti in ambito IT Security e Information Security di PMI e grandi aziende in merito alle nuove sfide che devono affrontare per la protezione contro i cyberattacchi che utilizzano l’AI. Il 76% ha dichiarato che il numero di attacchi informatici è aumentato nell’ultimo anno e il 43% che la maggior parte di questi era legato all’uso dell’AI. Il 68% degli intervistati in Italia è seriamente preoccupato dall’utilizzo dell’AI da parte dei criminali informatici. Questa sfida spinge le aziende a rivalutare le proprie strategie di cybersecurity e a cercare soluzioni proattive e complete. Per affrontare efficacemente le minacce, le aziende ritengono che i fattori più importanti siano la formazione per implementare le competenze interne (82%), il personale altamente qualificato(81%) e le competenze di partner esterni in materia di cybersecurity (80%). Inoltre, riconoscono l’importanza di avere un team IT sufficientemente numeroso (74%) e di utilizzare soluzioni di sicurezza di terze parti (78%). “Il panorama attuale della cybersicurezza sembra essere adeguato a fronteggiare solo le sfide passate, e le aziende si chiedono quindi se le soluzioni implementate siano sufficienti a contrastare le minacce odierne. Il ransomware, già un tempo una delle principali minacce, mostra ora una preoccupante nuova ascesa e i decision maker delle aziende iniziano a chiedersi quali siano le cause di questa ripresa. Il recente boom dell’AI ci offre una spiegazione facile, anche se non del tutto corretta. In realtà, anche se l’utilizzo di AI per creare messaggi di phishing convincenti o ricerche più efficaci può essere d’aiuto, le cause principali sono spesso più semplici: i cybercriminali sono diventati più organizzati, più bravi a collaborare, a sviluppare strategie di attacco innovative e ad abbassare le barriere per gli aggressori meno abili e dotati di risorse. Quindi, se da un lato è utile tenere d’occhio i progressi dell’AI, dall’altro esistono strategie efficaci che le aziende possono e devono attuare immediatamente, sia per chi attacca sia per chi si difende. Le aziende dovrebbero dare priorità alla protezione delle infrastrutture IT critiche con soluzioni robuste e multilivello che offrano un unico contesto di sicurezza. Un ecosistema XDR, unito a competenze qualificate – interne o tramite un servizio gestito – può migliorare notevolmente le difese. Inoltre, la formazione continua dei dipendenti, dalle nozioni di base sulla cybersecurity a policy sicure per l’uso dell’intelligenza artificiale, aiuta notevolmente le aziende a difendersi”,ha dichiarato Oleg Gorobets, Corporate Infrastructure Protection Expert di Kaspersky.

Il report completo con altri risultati è disponibile a questo link. Per proteggere le aziende dalle minacce informatiche basate sull’AI, Kaspersky consiglia di: •Assicurarsi che ogni livello ed elemento della rete IT sia protetto con soluzioni solide e a più livelli. Le soluzioni Kaspersky, a partire dalla linea di prodotti Kaspersky Next, sono tutte dotate di tecnologie AI avanzate, progettate per bloccare automaticamente le minacce emergenti. La protezione multilivello prevede anche la riduzione della superficie di attacco attraverso misure di hardening aggiuntive, come Application Control, Web Control e Vulnerability & Patch Management. •Assicurarsi che le soluzioni di sicurezza siano compatibili tra loro per offrire al team una visione unificata della sicurezza aziendale. È qui che entra in gioco l’XDR: implementare un ecosistema XDR completo da un unico fornitore è sempre la scelta migliore. In questo caso, Kaspersky Next XDR Expert rappresenta un’opzione ideale. •Sfruttare le competenze più avanzate in materia di cybersicurezza perrilevare e contenere attacchi complessi e mirati, che diventano sempre più sofisticati grazie all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che consentono agli aggressori di lanciare attacchi altamente precisi. Se queste competenze non sono presenti internamente, Kaspersky Managed Detection & Response, insieme alla formazione Kaspersky Cybersecurity Training online e dal vivo, sono soluzioni efficaci per potenziare le competenze del vostro team. •Trasformare i dipendenti in un ulteriore livello di difesa con la Kaspersky Automated Security Awareness Platform, che promuove comportamenti sicuri. Include sezioni specializzate sulle minacce AI-assistede informazioni sull’uso sicuro dei tool AI, aiutando a mitigare i rischi legati alla crescente diffusione di questi strumenti. Informazioni su Kaspersky Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/ Seguici su:

