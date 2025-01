Kaspersky: nuovo programma che aiuta gli sviluppatori a soddisfare le esigenze dei clienti

(Adnkronos) – Milano, 28 gennaio 2025

Kaspersky ha introdotto un nuovo livello all’interno del Partner Program BUILD diKaspersky United, con l’obiettivo di rendere la cybersecurity più accessibile alle piccole aziende e alle startup che sviluppano software. Semplificando i requisiti di ingresso e offrendo strumenti e risorse su misura, il programma consente a una più ampia gamma di partner tecnologici di integrare le soluzioni di sicurezza avanzate di Kaspersky nelle loro infrastrutture o prodotti interni, favorendo così l’innovazione e la creazione di ambienti digitali più sicuri.

Il programma BUILD di Kaspersky United è pensato per i partner tecnologici, ovvero le aziende che integrano le tecnologie di sicurezza di Kaspersky in prodotti per i clienti o in servizi interni. Nella piattaforma sono già presenti gli status Technology e Technology Strategic per i partner. Da oggi, con l’introduzione del nuovo livello intermedio Technology Advanced, lo status Technology diventa un punto di ingresso per piccoli sviluppatori e startup, fornendo loro gli strumenti necessari per migliorare la sicurezza delle loro offerte o dell’infrastruttura interna con le soluzioni Kaspersky, abbattendo al contempo le barriere per la collaborazione. I partner con status Technology potranno ora beneficiare di un framework semplificato con requisiti minimi, che permetterà loro di accedere alle risorse di base per la cybersecurity di Kaspersky. Man mano che questi partner crescono e sviluppano il loro business possono passare a modelli di partnership più personalizzati e avanzare al nuovo status Technology Advanced e al livello Technology Strategic. Inoltre, il programma BUILD non limita i partner a trarre i vantaggi esclusivamente da questa soluzione: potranno accedere anche alle opportunità offerte dai programmi DEPLOY, SELL e MANAGE. Anche i partner di altri settori, con competenze nello sviluppo, potranno usufruire dei benefici del programma BUILD. Kaspersky United include inoltre la possibilità per i partner di ottenere una certificazione che consente loro di acquisire lo status di “Certified Partner”, aumentando così la loro credibilità sul mercato e rafforzando la collaborazione con Kaspersky. “Con l’introduzione dei Technology status, vogliamo dare alle aziende di tutte le dimensioni l’opportunità di integrare una cybersecurity solida nelle loro operazioni. Il programma BUILD lavorerà in sinergia con gli altri programmi per continuare a sviluppare una rete globale di partner. Che si tratti di una grande azienda o di una piccola startup, il nuovo programma Kaspersky United offre strumenti e supporto su misura per soddisfare le diverse esigenze dei nostri partner, aiutandoli a crescere in sicurezza e a rinnovarsi con fiducia”, ha dichiarato

Andrey Savchenko, Head of Technology Alliances di Kaspersky.

Maggiori informazioni sul programma BUILD, parte del Partner Program Kaspersky United, sono disponibili a questa pagina. È possibile consultare le soluzioni di Kaspersky offerte per l’integrazione in hardware e software di terze parti, al seguente link.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/



