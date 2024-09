La Carinzia è la regione più vivibile dell’Austria, con un perfetto equilibrio vita-lavoro

(Adnkronos) – Udine, 5 settembre 2024. Un recente studio di s REAL Immobilien e wohnnet.at ha rivelato che la Carinzia offre la migliore qualità di vita in Austria, con un punteggio di 4.03 su un massimo di 5, posizionandola al primo posto nella classifica nazionale. La ricerca di una migliore qualità di vita e di un costo della vita più basso sono le principali motivazioni che spingono a trasferirsi in Carinzia. Questa regione, grazie anche al suo ambiente innovativo e dinamico, diventa desiderabile non solo come luogo di residenza ma anche come sede aziendale. Infatti, l’unione tra natura incontaminata e una comunità vibrante offre le condizioni perfette per un equilibrio tra vita professionale e personale difficile da trovare altrove.

“Work-Lake-Balance”: un nuovo standard di vita lavorativa

È sulle rive del lago Wörthersee a Klagenfurt, il più caldo delle Alpi, che si respira e si vive concretamente il concetto di Work-Life Balance, o come amano definirlo i carinziani, di “Work-Lake-Balance”. Il lago è un rifugio rilassante dove recarsi prima o dopo il lavoro per una passeggiata detox o un tuffo rinfrescante nelle sue acque cristalline, ma anche un hotspot attrezzato dove organizzare la propria giornata lavorativa. Grazie a luoghi come la Businessbeach, è possibile lavorare dotati di tutti i comfort e, al contempo, prendersi delle pause rigeneranti, in pieno equilibrio tra lavoro e relax. Sono molti i professionisti che hanno scelto una routine quotidiana a contatto con la natura e che, senza dover rinunciare alle infrastrutture necessarie, stanno riscontrando benefici in termini di produttività e benessere personale.

Connessioni e posizione strategica

Chi è legato al contesto urbano apprezza particolarmente le buone infrastrutture, i collegamenti di trasporto e la sicurezza. Nel confronto diretto tra Bundesländer, la Carinzia si posiziona al primo posto con una valutazione media di 4.03 su 5 punti. Ma questo non rappresenta un traguardo; il Land è costantemente impegnato a migliorarsi. Un grande passo avanti in ambito logistico si sta facendo con la realizzazione della ferrovia Koralm che, con i suoi 126 km di alta

velocità, rappresenta una delle infrastrutture più importanti di tutta Europa e darà alla regione nuovi impulsi. Come parte della nuova linea meridionale, il tratto potenzierà il corridoio Baltico-Adriatico attraverso l’Europa e le aziende che sceglieranno la Carinzia come propria sede ne trarranno immensi benefici, rimanendo competitive a livello internazionale. La velocità nei collegamenti – ci si potrà spostare da Klagenfurt a Graz in soli 45 minuti invece delle 2 ore e 40 minuti attuali – è un vantaggio per i lavoratori e facilita lo scambio di know-how tra i Land del Paese. Se già di per sé la posizione geografica della Carinzia è strategica (al centro dell’Europa con facile accesso ai mercati italiani, sloveni e al resto dell’Unione Europea), questo progetto non fa che potenziarla, con effetti positivi sull’economia e sul lavoro.

Ambiente collaborativo

Questa centralità è valorizzata da un ambiente che promuove una stretta collaborazione e innovazione condivisa, rendendo i processi di business più fluidi e dinamici. È merito di un ecosistema basato sul network e la collaborazione tra istituti di ricerca, università e parchi tecnologici, che facilitano la sinergia tra le aziende e il mondo accademico, così come quello della ricerca & sviluppo. L’approccio integrato tra lavoro e vita quotidiana aiuta le aziende a attrarre e mantenere talenti di alto livello, che trovano nella Carinzia non solo un posto di lavoro, ma un luogo dove prosperare in tutti gli aspetti della vita. Oggi più che mai, infatti, il work-life balance è diventato uno dei criteri principali nella scelta di un ambiente lavorativo, spesso valutato dai professionisti come la priorità assoluta, talvolta addirittura più importante della remunerazione stessa. In questo contesto, la Carinzia emerge come una regione che sa rispondere a queste esigenze, offrendo un ambiente in cui il benessere generale e la soddisfazione lavorativa vanno di pari passo. Per ulteriori informazioni: http://www.carinthia.com/it



