La riscoperta dell’arredo su misura: +25% di crescita post-Covid, secondo i dati di CN Arredamento

(Adnkronos) – Milano, 6 settembre 2024. Il settore dell’arredo su misura ha registrato una crescita significativa negli ultimi due anni, subito dopo la pandemia di Covid-19, con un aumento del 25% nelle richieste, secondo i dati forniti da CN Arredamento. Questo trend riflette un cambiamento nelle priorità degli italiani, sempre più orientati a investire nella qualità e nella personalizzazione dell’arredamento delle proprie abitazioni.

Le motivazioni dietro il boom dell’arredo sartoriale

La pandemia ha costretto molte persone a rimanere a casa per periodi prolungati, spingendole a rivalutare l’importanza di un ambiente domestico

confortevole e ben arredato Anche il settore degli affitti a breve termine, come Airbnb, ha visto un aumento nell’uso dell’arredo su misura.

Per distinguersi in un mercato sempre più competitivo, i proprietari hanno iniziato a investire in soluzioni d’arredo uniche e di qualità superiore. Questo non solo migliora l’estetica degli appartamenti, ma aumenta anche la soddisfazione degli ospiti, portando a recensioni positive e maggiori prenotazioni.

Qualità e competitività economica dell’arredo su misura



Silvio Cappi, Amministratore Delegato di CN Arredamento, spiega: “uno degli aspetti chiave che ha contribuito alla riscoperta dell’arredo su misura è la sua competitività rispetto ai mobili dei grandi magazzini”. “Mentre questi ultimi spesso presentano problemi di montaggio e qualità inferiore, l’arredo sartoriale offre durevolezza e un servizio di installazione professionale”, aggiunge Silvio Cappi. “I prodotti sartoriali sono progettati per durare nel tempo e per adattarsi alle esigenze specifiche dei clienti, rendendoli un investimento a lungo termine”. Un esempio pratico è rappresentato dalle camerette per bambini, che possono essere progettate per crescere con

loro. Una scrivania su misura che può essere adattata all’età del ragazzo è un investimento che si ripaga da solo nel tempo.Per capire meglio quanto sia competitivo l’arredo su misura, è bene spiegare nel dettaglio chi sono i player di questo settore.

I tre segmenti del mercato dell’arredamento

Il mercato dell’arredamento può essere suddiviso in tre segmenti principali: i grandi magazzini, i grandi brand di design e i produttori. •Grandi magazzini: offrono prodotti a basso costo, destinati a una clientela che cerca soluzioni immediate e

convenienti. Tuttavia, la qualità di questi mobili è spesso discutibile, con materiali meno pregiati e problemi di montaggio che richiedono l’intervento di personale non specializzato. La durabilità di questi prodotti è limitata, costringendo il cliente a sostituirli nel giro di pochi anni. Inoltre non è dato sapere dove viene esattamente prodotto il mobile. •Grandi brand di design: sinonimo di esclusività e lusso. Offrono mobili di alta qualità, ma a un prezzo elevato, giustificato dal marketing e dal prestigio del marchio. Pur garantendo un’eccellente qualità e design, sono accessibili solo a una nicchia di mercato disposta a pagare un sovrapprezzo per il valore del brand. •Produttori: offrono il giusto equilibrio tra qualità e prezzo. Si concentrano sulla realizzazione di mobili su misura, utilizzando materiali di alta qualità e tecniche artigianali. Senza il “peso” del marketing, i costi sono proporzionati alla qualità effettiva del prodotto. Questa categoria offre la sicurezza di sapere esattamente dove e come i mobili sono stati prodotti, perché lavora con artigiani locali.

CN Arredamento: quarantatre anni di design italiano



CN Arredamento si colloca nel settore dei produttori, offrendo prodotti di alta qualità a costi proporzionati. La scelta di un arredamento sartoriale non è solo economica, ma anche etica e sociale, perché supporta l’economia locale e garantisce trasparenza nella provenienza dei materiali.

Fondata nel 1981 da Giancarlo Cappi, CN Arredamento Design è diventata un punto di riferimento nel settore

dell’arredo su misura. L’azienda,che ha sede a Biassono e che ha iniziato come una piccola bottega artigiana, si è evoluta in una realtà industriale capace di gestire progetti di diverse dimensioni e stili, sia in Italia che all’estero, pur mantenendo lo spirito dell’azienda di famiglia. Oggi in azienda lavorano anche Giulia e Margherita Cappi, che rappresentano la terza generazione.

CN Arredamento lavora in vari Paesi del mondo, affrontando diverse sfide tecnologiche e di design. Ha arredato abitazioni di ogni tipo, da monolocali a ville di lusso, e ha collaborato con aziende per l’allestimento di uffici, negozi e spazi pubblici. “La nostra missione è quella di offrire soluzioni d’arredo che migliorino la vita delle persone, combinando tradizione e innovazione”, conclude Cappi. Grazie a realtà come CN Arredamento, i consumatori possono contare su prodotti durevoli, estetici e realizzati con competenza artigianale, contribuendo al contempo a sostenere l’economia locale.



