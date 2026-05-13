L’adozione di Cognex OneVision™ accelera grazie alla diffusione globale di strumenti di visione basati sull’IA tra i produttori

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

I clienti segnalano una implementazione più rapida, una maggiore produttività e nuovi livelli di collaborazione

NATICK, Mass., 13 maggio 2026 /PRNewswire/ — Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), leader mondiale nella visione artificiale industriale, ha annunciato oggi la disponibilità generale di OneVision™, il suo ambiente di sviluppo collaborativo per la visione artificiale, progettato per semplificare e scalare l’ispezione basata sull’IA in tutti i processi di produzione.

Dal suo lancio in versione beta nel giugno 2025, oltre 100 clienti in tutto il mondo hanno utilizzato OneVision per accelerare lo sviluppo e l’implementazione della visione artificiale, e molti di loro sono passati da applicazioni su singola linea a implementazioni su più siti in pochi giorni anziché in mesi. Questo slancio riflette un cambiamento più ampio, in quanto i produttori stanno migrando da progetti pilota isolati basati sull’intelligenza artificiale a strategie di ispezione connesse a livello aziendale.

“La visione artificiale offre da tempo un grande valore aggiunto, ma la sua estensione a tutte le attività operative continua a rappresentare un ostacolo”, ha affermato Matt Moschner, presidente e amministratore delegato di Cognex. “I produttori si trovano ad affrontare sfide ricorrenti, dai flussi di lavoro frammentati ai modelli che non si adattano ai diversi ambienti. OneVision affronta questa sfida unendo la semplicità dell’edge alla scalabilità del cloud, aiutando le organizzazioni a passare da progetti pilota isolati a un’implementazione coerente a livello aziendale”.

Architettura cloud-to-edge per una visione scalabile basata su IAOneVision affronta una sfida ricorrente nell’IA industriale: implementare applicazioni di visione avanzate su scala aziendale senza aggiungere complessità o rallentare la produzione. Viene così introdotta un’architettura cloud-to-edge, in cui i modelli di IA vengono addestrati, gestiti e controllati nel cloud, mentre l’ispezione viene eseguita sull’edge tramite i sistemi di visione Cognex per garantire un’esecuzione affidabile e in tempo reale. I clienti possono ora gestire a livello centrale l’intero ciclo di vita dell’IA, dalla raccolta e l’etichettatura delle immagini di produzione al perfezionamento dei modelli, implementando gli aggiornamenti in modo coerente su flotte globali di dispositivi. OneVision è ottimizzato per funzionare con i sistemi più recenti di Cognex, inclusi In-Sight® 3900 e In-Sight® 6900.

“Mentre OneVision sfrutta il cloud per lo sviluppo e la gestione, l’ispezione in fase di esecuzione rimane interamente basata sull’edge computing”, ha affermato Reto Wyss, vicepresidente del reparto Vision Engineering di Cognex. “Una volta implementato un modello, non è necessaria alcuna connettività al cloud. Le immagini di produzione rimangono locali e la latenza non rappresenta un problema”.

Centralizzando lo sviluppo e la gestione dei modelli, OneVision aiuta i produttori a:

Il successo dei clienti: dai progetti pilota alla scala globaleIn diversi settori, tra cui quello automobilistico, elettronico, sanitario e alimentare, i clienti stanno registrando uno sviluppo più rapido delle applicazioni di IA, una maggiore produttività e risultati di ispezione più coerenti, riducendo al contempo la dipendenza da competenze specialistiche ed estendendo le implementazioni a livello globale.

Essity: sviluppo di ispezioni tramite intelligenza artificiale: da un anno a un giorno

Schneider Electric: standardizzazione dell’ispezione basata sull’IA su scala globale



3M: migliorare la velocità e la collaborazione nello sviluppo della visione artificiale

Con la disponibilità generale ormai avviata, Cognex prevede che la diffusione di OneVision subirà un’accelerazione, poiché i produttori richiedono soluzioni di visione basate sull’intelligenza artificiale scalabili per migliorare l’efficienza operativa nelle reti di produzione globali.

Informazioni su Cognex CorporationDa oltre 40 anni, Cognex semplifica la visione artificiale avanzata, aprendo la strada alle aziende di produzione e distribuzione affinché diventino più veloci, più intelligenti e più efficienti attraverso l’automazione. La tecnologia innovativa dei nostri sensori e sistemi di visione risolve le sfide critiche di produzione e distribuzione, fornendo prestazioni senza pari in settori che vanno dall’automotive all’elettronica di consumo, fino ai beni confezionati. Cognex rende questi strumenti più potenti e facili da implementare grazie a una attenzione di lunga data all’intelligenza artificiale, aiutando fabbriche e magazzini a migliorare la qualità e massimizzare l’efficienza senza avere bisogno di competenze tecniche altamente specializzate. La nostra sede centrale si trova nei pressi di Boston, negli Stati Uniti, e contiamo sedi in oltre 30 paesi e più di 30.000 clienti in tutto il mondo. Per saperne di più, visitare il sito cognex.com.

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