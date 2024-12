Lunedì 9 Dicembre presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del “Premio Le Città delle Donne”, con Federico Mollicone e Mariagloria Fontana. La quarta edizione celebra Monica Guerritore e altre 10 straordinarie personalità femminili

(Adnkronos) – Roma, 10 dicembre 2024. Lunedì 9 dicembre 2024, alle ore 10, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Le Città delle Donne, ideato dalla giornalista e scrittrice Mariagloria Fontana, direttore del magazine culturale al femminile Le Città delle Donne. L’evento, che celebra il contributo delle donne alla promozione di valori culturali e sociali, è sostenuto per il terzo anno consecutivo dall’on. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Il Premio Le Città delle Donne rappresenta un momento unico per riflettere sul ruolo delle donne nella costruzione di una società più equa, sensibile e consapevole. Quest’anno, il prestigioso riconoscimento sarà conferito a Monica Guerritore, attrice di fama internazionale, e ad altre dieci personalità femminili che si sono distinte per eccellenza professionale e impegno culturale.



Le vincitrici 2024



· Monica Guerritore – Attrice · Mariagrazia Calandrone – Scrittrice e poetessa · Rosella Postorino – Scrittrice · Patrizia Valduga – Poetessa · Alessandra Necci – Scrittrice, biografa e direttrice delle Gallerie Estensi · Cristina Mazzantini – Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna · Renata Sansone – Storica dell’arte e Direttore Operativo di Civita Mostre e Musei · Fuani Marino – Scrittrice · Elisabetta Destasio Vettori – Poetessa · Sabina Minardi – Giornalista · Rossella Macchia – Manager e Presidente del Consorzio Vini Roma DOC

La cerimonia di premiazione

Il Premio Le Città delle Donne sarà consegnato giovedì 12 dicembre 2024 alle ore 18 da Mariagloria Fontana e Federico Mollicone presso lo splendido scenario del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra, a Roma, un luogo simbolo della storia e della cultura capitolina.

Un omaggio alla cultura e al ruolo femminile

Dalla sua prima edizione nel 2021, il Premio Le Città delle Donne ha onorato donne che con il loro lavoro hanno saputo valorizzare il talento e la resilienza femminile in ambiti culturali, artistici e professionali. Tra le premiate delle scorse edizioni figurano nomi illustri come Elisabetta Sgarbi, Laura Boldrini, Tiziana Ferrario, Dacia Maraini, Giovanna Melandri e Asia Argento. “Il Premio Le Città delle Donne è un’occasione per celebrare l’apporto straordinario delle donne nella nostra società, rendendo omaggio a figure che incarnano valori di equità, dedizione e innovazione culturale”, ha dichiarato Mariagloria Fontana.

Una sinergia tra istituzioni e cultura

Il Presidente Federico Mollicone sottolinea l’importanza di questa iniziativa: “È fondamentale ribadire – in un periodo in cui ancora adesso non è permesso a tutte le donne poter esprimere al massimo il loro potenziale e a pochi giorni dalla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – che è nostro dovere abbattere, come istituzioni, gli ostacoli per garantire a tutti un punto di partenza comune. La cultura, da questo punto di vista rappresenta un ‘mezzo potente’ e premi come questo lo testimoniano. In questo campo, la donna è perno e movimento continuo per il suo sviluppo e la sua crescita.”



