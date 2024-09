Macchina a noleggio: accorgimenti e spese da tenere d’occhio secondo Altroconsumo

(Adnkronos) – 6 settembre 2024 –Come funziona il noleggio auto? Come noleggiare un’auto senza carta di credito? E quali sono i costi? Dal ritiro alla cauzione, dall’assicurazione alla riconsegna, per noleggiare una macchina è bene prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare l’addebito di costi imprevisti. Per questo Altroconsumo suggerisce a quali aspetti prestare attenzione

per tutelare i consumatori. Noleggiare una macchina è piuttosto semplice, bastano un documento d’identità valido, la patente di guida e una carta di credito per la cauzione. Ma per risparmiare bisogna tenere d’occhio alcuni elementi che incidono sul costo finale del noleggio che possono essere valutati in maniera diversa dalle diverse compagnie, come età del conducente (supplemento per i minori di 21 anni o di 25), autorizzazione di un secondo guidatore, coperture assicurative supplementari, equipaggiamento addizionale (seggiolino, porta sci, catene, porta pacchi), consegna o riconsegna in aeroporto o stazione ferroviaria e oneri ferroviari e aeroportuali, se l’auto è presa nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Anche prenotare in anticipo costa meno: bisogna però prestare attenzione che la compagnia non applichi penali in caso di disdetta. Mentre noleggiare in aeroporto o in stazione costa di più. È fondamentale anche informarsi sulle regole sul carburante, di norma il cliente ha l’obbligo di riconsegnare l’auto con lo stesso livello di carburante. In caso contrario, sarà applicato, oltre al prezzo del pieno, anche un sovrapprezzo. Inoltre, è buona norma prendere una serie di precauzioni quando si affitta un’auto a noleggio. È infatti opportuno fare sempre un veloce controllo delle condizioni del veicolo, segnando sul contratto anomalie o graffi, fotografare tutti i lati dell’auto, informarsi sul livello dell’olio di raffreddamento e dei freni (è il noleggiatore a risponderne nel caso di danni che dipendono dalla non manutenzione dei liquidi), controllare lo stato degli pneumatici (se si bucano per usura, il costo sarà addebitato), tenere d’occhio la benzina: non sempre è previsto il pieno, quindi controllare che il livello scritto sul modulo di noleggio corrisponda a quello reale, verificare che il veicolo abbia tutti i documenti (libretto, contrassegno assicurativo, etc.) e l’equipaggiamento obbligatorio (triangolo, giubbetto e ruota di scorta): rischi la multa e, al momento della riconsegna, ti potrebbe essere chiesto di pagare ciò che manca. Anche nel momento della riconsegna è utile far constatare le condizioni della carrozzeria e degli interni e fare riportare sulla fattura o sulla ricevuta (che il noleggiatore è obbligato a consegnare al cliente al momento della restituzione) le effettive condizioni della vettura. In tal modo, se non ci sono danni, non potranno essere addebitati, se invece ci sono dei danni, saranno addebitati solo quelli segnati e non danni ulteriori. In caso di incidente, invece, l’assicurazione per la responsabilità

civile, cioè per i danni provocati dal proprio veicolo a persone, animali o cose è obbligatoria per legge, e il costo è sempre incluso nel canone di noleggio, la copertura è fornita al conducente e ad ogni altro guidatore autorizzato. È quindi necessario includere nel contratto tutti gli eventuali utilizzatori. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)