Manutenzione predittiva per impianti galvanici, Dradura Italia lancia il progetto di ricerca GD4.0

(Adnkronos) – San Donà di Piave, 27 settembre 2024 – Sviluppare un approccio basato sui dati per monitorare e ottimizzare i processi di galvanizzazione, puntando a mantenere elevati standard qualitativi e a ridurre i margini di errore, e diminuendo al contempo l’impatto ambientale dei processi produttivi. È questo l’obiettivo di Dradura, filiale italiana a San Donà di Piave (VE) del gruppo tedesco Dradura GmbH, leader globale nella produzione di articoli in filo metallico, che ha sviluppato GD 4.0, un progetto di ricerca sperimentale che ha ottenuto un cofinanziamento di 170mila euro nell’ambito del Bando IRISS promosso da SMACT Competence Center. Il progetto è in collaborazione con l’Università di Padova e Azzurro Digitale, società padovana specializzata nella digital transformation delle aziende nell’ambito operations. Attraverso una serie di algoritmi di Machine Learning e modelli di Intelligenza Artificiale, GD 4.0 implementa un sistema di manutenzione predittiva e preventiva per gli impianti galvanici, riducendo gli errori di qualità di almeno il 10% e individuando in tempo reale eventuali anomalie di processo. Questa tecnologia consente, inoltre, di ridurre di circa l’80% il tempo di apprendimento e di onboarding degli addetti alle galvaniche e dei responsabili di produzione. A tutto questo si aggiunge la significativa riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi, diminuendo la necessità di rilavorare i prodotti e ottimizzando l’allocazione delle risorse. «A fronte di un mercato sempre più sfidante, con clienti sempre più esigenti, ci siamo domandati come poter fare la differenza, mantenendo la nostra etica ambientale e di sicurezza – dichiara Emilia Della Corte, project manager Dradura – Questo progetto, realizzato in collaborazione con i nostri partner, ci offre la possibilità di innovare l’approccio alla manutenzione delle galvaniche e ottimizzare i risultati della qualità del prodotto, rispettando l’ambiente e aumentando la sicurezza delle persone». Il progetto prevede lo sviluppo di una piattaforma digitale finalizzata al tracciamento e monitoraggio di tutte le attività svolte nell’impianto galvanico e durante il relativo processo da parte degli operatori. Il tool digitale guiderà l’operatore nell’esecuzione delle attività e nella manutenzione programmata, permettendogli di ottenere la generazione automatica dei task quotidiani da svolgere e di registrare in modo semplice i risultati. Grazie a sistemi di allerta provenienti dall’impianto, l’operatore potrà visualizzare direttamente sulla piattaforma le modalità per una risoluzione tempestiva degli stessi. In aggiunta alla piattaforma, sarà disponibile un’applicazione di carico e scarico, che consentirà un tracciamento completo dei pezzi durante il ciclo di lavorazione, l’individuazione e la segnalazione dei difetti in real time. I dati raccolti permetteranno quindi di guidare un miglioramento continuo del servizio in ottica predittiva, grazie ai modelli di Machine Learning e Intelligenza Artificiale.

Dradura Italia

Dradura GmbH è un’azienda leader a livello globale nella produzione di articoli in filo metallico con competenza unica nei trattamenti galvanici. Dradura Italia è la filiale italiana dell’omonimo gruppo tedesco e possiede due reparti produttivi: la Divisione Omim, fondata nel 1959 a San Donà di Piave (VE) che produce articoli in filo per forni, frigoriferi e per i mobili industriali, e la divisione Come, fondata nel 1958 a Conzano (AL) che produce cestelli per lavastoviglie, articoli in filo per l’industria del mobile e il settore medicale. Con oltre 60 anni di esperienza il marchio è riconosciuto a livello mondiale nel suo mercato di riferimento.

https://www.dradura.com/



SMACT è il Competence Center nazionale per la digitalizzazione delle imprese costituito a Nordest in alleanza tra le università del Triveneto, 2 enti di ricerca, oltre 60 imprese technology ed early adopter e 8 enti pubblici di facilitazione. Nel 2023 si è chiuso il bando di cofinanziamento alle imprese con cui SMACT ha messo a disposizione delle aziende 5 milioni di euro di fondi per cofinanziare progetti di innovazione, ricerca e sviluppo industriale (IRISS). A questi si aggiungono ulteriori fondi in servizi in formazione e consulenza messi a disposizione da SMACT con la possibilità di accedere ad uno sconto in fattura fino all’80%. Nel 2024 il Competence Center ha lanciato un nuovo bando con 2,6 milioni di euro di risorse disponibili.

AzzurroDigitale è il partner di riferimento in Italia per supportare le aziende manifatturiere nella Transizione 5.0, accompagnandole nella digitalizzazione dei processi industriali attraverso la progettazione e l’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative. Specializzata nella trasformazione digitale delle Operations, AzzurroDigitale offre soluzioni per semplificare e automatizzare la pianificazione della produzione, il monitoraggio degli asset e la gestione della forza lavoro e delle commesse. L’azienda guida le organizzazioni nel loro percorso di digitalizzazione, sviluppando progetti di consulenza e formazione su misura per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente. Per informazioni: https://www.dradura.com/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)