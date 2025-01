Marco Gamba, Ecoretras, transizione digitale: “Il RENTRI è una svolta epocale per il settore rifiuti”

(Adnkronos) –

L’Amministratore dell’azienda bergamasca, punto di riferimento nel settore, spiega l’importanza della consulenza per le piccole e medie realtà: “Siamo al servizio delle aziende per guidarle in questo momento di transizione. Il Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti impone efficienza e importanti adeguamenti”

Bergamo, 31 gennaio 2025. Il settore della gestione dei rifiuti in Italia si prepara a un cambiamento epocale con l’entrata in vigore del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Dal 13 febbraio, infatti, il sistema cartaceo verrà progressivamente sostituito da una piattaforma digitale che cambierà radicalmente le modalità di registrazione e monitoraggio dei rifiuti prodotti, trasportati e smaltiti. Una transizione, quella imminente, che impone un adeguamento urgente per tutte le realtà coinvolte, come spiega Marco Gamba, Amministratore della bergamasca Ecoretras, specializzata nelle soluzioni di smaltimento rifiuti:

«Il passaggio dal cartaceo al digitale non sarà un problema per le grosse aziende, dotate al loro interno di uffici dedicati a questo tipo di gestione burocratica. Al contrario, per molte piccole e medie realtà l’entrata in vigore del RENTRI può rappresentare una novità un po’ più complessa da gestire». Proprio per questo il supporto di realtà esperte diventerà fondamentale per adattarsi alla normativa senza rallentamenti in termini di operatività.



«Le piccole e medie realtà – prosegue Gamba – non sempre sono attrezzate per conoscere tutti gli aggiornamenti normativi. In più, nel caso del RENTRI, parliamo di un sistema che impone una maggiore rigidità e un nuovo approccio alla gestione dei rifiuti, rendendo essenziale un servizio di supporto per chi non ha competenze specifiche in materia». Non è un caso se, negli ultimi mesi, il lavoro di realtà come la Ecoretras sta comportando un vero e proprio servizio di consulenza.



«Si tratta di un aspetto che noi abbiamo curato sin dall’inizio – precisa l’Amministratore – Molti nostri clienti, ad esempio, si sono sempre rivolti a noi per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) da inviare telematicamente entro il 30 aprile per rendicontare la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. Anche in questo caso, il nostro supporto si rivela prezioso per sollevare le aziende dalle complicanze burocratiche e dai suoi aggiornamenti in termini di modulistica».



E nel caso del RENTRI, invece, qual è il supporto che sta offrendo Ecoretras ai propri clienti? «Li aiutiamo nel concreto – risponde Gamba – guidiamo le aziende nell’iscrizione al Registro Elettronico, stampiamo la documentazione necessaria e ci occupiamo della vidimazione presso la Camera di Commercio competente».



Un supporto, quello di Ecoretras, che non si ferma soltanto al semplice aspetto burocratico: «La nostra sta diventando una consulenza inserita nel solco della transizione digitale. Stiamo spiegando ai nostri clienti come cambierà il loro lavoro nel quotidiano. È un impegno necessario, il nostro, anche perché la digitalizzazione non è una scelta, ma una necessità».



Necessità che porta con sé grandi cambiamenti nell’intera filiera dei rifiuti. La normativa del RENTRI, infatti, non comporta la sola iscrizione al Registro Elettronico, ma introduce anche sistemi satellitari per monitorare i trasporti. «Tutto questo – conclude Gamba – nasce con l’obiettivo di informatizzare il processo di tracciabilità di rifiuti, spingendo la filiera a una maggiore efficienza e trasparenza in ogni dettaglio. Un processo nel quale dobbiamo essere in prima fila, pronti a offrire tutto il supporto necessario».

Parole che sottolineano i tratti distintivi di Ecoretras che, con oltre quarant’anni di esperienza nel settore, si conferma un punto di riferimento per il territorio non solo per la gestione operativa dei rifiuti, ma anche per la capacità di evolversi in linea con ogni tipo di aggiornamento. Un particolare che pone la stessa azienda bergamasca come un partner affidabile, capace di accompagnare le imprese verso una gestione dei rifiuti sempre più efficiente, sicura e sostenibile.

Contatti:



—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)