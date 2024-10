Mariagloria Fontana- Vieni dal buio

(Adnkronos) – Castelvecchi editore – pp. 142 – 16 euro In libreria dal 27 ottobre C’era davvero qualcuno là fuori che riusciva a mantenere le promesse di fedeltà e a vivere felice per sempre? 22 ottobre 20224. Nora, giornalista enogastronomica, quasi quarantenne, bella e sofisticata come un’attrice francese, si appresta a convolare a nozze con Paolo, suo storico compagno, uno degli avvocati più in vista di Roma. Proprio a ridosso dello sfarzoso matrimonio, Nora tradisce il futuro sposo con Max, napoletano trapiantato a Roma. Ex autore di discreto successo, ha smesso improvvisamente di scrivere senza dare una spiegazione al suo agente. Di lui Nora impara ad amare “i suoi morti’’: la madre, Rita, e il fratello deceduto per overdose. La relazione preminentemente sessuale, seppure solo all’apparenza, tra Nora e Max è fatta di scambi intensi e di eccessi, l’audacia e la ferocia intessono la loro intimità. La vita dei due non potrebbe essere più diversa. Lei borghese e di successo, lui che non sa come sfangare la giornata. Eros e thanatos deflagreranno con conseguenze irrefutabili. Le domande sono tante. C’era davvero qualcuno là fuori che riusciva a mantenere le promesse di fedeltà e a vivere felice per sempre?… Che peso hanno le promesse? Sono questi i quesiti che, come in una replica, si riflettono continuamente nella vita dei protagonisti. In un romanzo con una forte aderenza alle relazioni odierne e dai poderosi riferimenti culturali, con uno stile curato e ordinato, delineato da una precisione e attenzione per il linguaggio, Mariagloria Fontana accompagna lettori e lettrici nella magia di Parigi, nella decadente e affascinante Napoli, nel caos di Roma per raccontare gli anfratti più ombrosi e impenetrabili delle relazioni sentimentali. Non mistifica niente, l’autrice, né protegge o redime nessuno dalle più umane fragilità. Sono sempre lì, davanti agli occhi e dentro l’anima di ciascuno. Non c’è, né cerca riparazione questa storia che di luminoso nell’amore racconta solo le sue intenzioni. E, forse, se una risposta ci sarà, si scoprirà solo in un colpo di scena capace di turbare e interrogare ancora la mente di chi legge Mariagloria Fontana Nel 2017 pubblica il suo romanzo di esordio, La Ragione era Carnale (Curcio Editore). Nel 2022 Affari di libri (Giulio Perrone editore). Collabora con le pagine culturali del quotidiano «La Verità» e dal 2017 conduce il programma culturale Affari di Libri, in onda su Radio Radio e Radio Radio Tv (Sky 826 e Dtt253) con i più importanti scrittori italiani e stranieri. Ha un blog letterario su Huffington Post. Ha fondato e dirige il Premio Le Città delle Donne, valorizzando le personalità femminili che si contraddistinguono in ambito culturale, politico e sociale. Ufficio stampa dedicato Book Media Events Isabella Borghese

