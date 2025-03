Mario Guido e il marketing per le imprese al Sud Italia

(Adnkronos) – Cosenza, 25 marzo 2025.Nel contesto economico del Sud Italia, dove le sfide per le imprese locali sono numerose, emerge l’importanza di un approccio professionale al marketing per evitare la chiusura delle attività. Mario Guido, esperto di marketing con dieci anni di esperienza, sottolinea come l’innovazione e la digitalizzazione siano cruciali per la sopravvivenza e la crescita delle imprese locali. “In Calabria, molte attività faticano a credere nell’evoluzione digitale”, afferma Guido, evidenziando la resistenza al cambiamento che caratterizza molte realtà imprenditoriali della regione. Tuttavia, i dati dimostrano che il settore dell’e-commerce in Calabria ha registrato un aumento del 160% dal 2016 al 2022, superando il tasso di crescita medio nazionale. Questo indica un potenziale inespresso che potrebbe essere sfruttato con un adeguato supporto professionale. Guido racconta di aver incontrato numerosi imprenditori che, nonostante le evidenti opportunità offerte dal marketing digitale, esitano ad adottare nuove strategie. La sua esperienza dimostra che un approccio professionale e misurato può fare la differenza, come nel caso di un’azienda di arredamenti che, grazie a una campagna ben strutturata, ha realizzato vendite significative in breve tempo. Il mercato del noleggio auto in Italia, ad esempio, ha visto una crescita del 33,6% nei contratti di noleggio a lungo termine nel 2024, un settore in cui Guido ha operato con successo. “Ho aperto un’agenzia di marketing digitale specializzata nella vendita di servizi atti all’ottenimento di risultati tangibili e misurabili nella nicchia di concessionarie e agenzie di noleggio breve medio e lungo termine.”, spiega, sottolineando l’importanza di adattarsi alle tendenze di mercato per cogliere nuove opportunità. L’impatto positivo di un marketing efficace si riflette non solo nelle vendite, ma anche nella creazione di posti di lavoro. “L’80% dei miei clienti sono in Calabria, ma ho anche clienti in varie parti del mondo”, afferma Guido, dimostrando come un approccio professionale possa espandere il raggio d’azione delle imprese locali. Guardando al futuro, le prospettive per il mercato del marketing digitale nel Sud Italia sono promettenti. Con l’aumento della digitalizzazione e la crescente consapevolezza dell’importanza del marketing, le imprese locali hanno l’opportunità di crescere e prosperare. “Il digitale attraversa tutta la nostra vita”, conclude Guido, sottolineando che nessun settore può più permettersi di ignorare l’importanza di una presenza online ben strutturata. per informazioni:

https://www.instagram.com/marioguidoreal/

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)