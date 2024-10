Matrimonio.com mette in palio una luna di miele da sogno gratuita

(Adnkronos) –

●Secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School, quasi 9 coppie italiane su 10 partono per la luna di miele.



●Quando il viaggio è all’estero, la spesa ammonta intorno ai 6.900€. Una cifra che, secondo i dati aggiornati del Rapporto sul Settore Nuziale 2024, sarebbe adesso in lieve calo e si aggirerebbe intorno ai 6.750€.



●Tra le destinazioni più gettonate della stagione troviamo l’Italia, i Paesi Europei, le Maldive, gli Stati Uniti, il Giappone e l’Africa Orientale e Meridionale.



●Matrimonio.com presenta Wedding Passport, un nuovo concorso destinato alle coppie registrate al suo portale che mette in palio una luna di miele da sogno gratis.



●Le coppie che desiderano partecipare dovranno registrarsi sul sito di Matrimonio.com e compilare il loro Wedding Passport in modo semplice e gratuito entro e non oltre il 14 ottobre 2024.



Milano, 1 ottobre 2024 – Tra i momenti più attesi dalla maggior parte delle coppie, la luna di miele è quella vacanza strameritata a cui davvero pochissimi rinunciano. Non a caso, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School, quasi 9 coppie su 10 partono per il viaggio di nozze, presto o tardi. Se il 53% non vuole aspettare neanche un minuto e parte nei giorni immediatamente successivi alle nozze, il 29% preferisce prendersela con più calma. Per supportare le coppie nell’organizzazione della tanto attesa vacanza a due e venire incontro alle loro esigenze, Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha ideato il Wedding Passport, con il quale una fortunata coppia iscritta al portale potrà aggiudicarsi una luna di miele da sogno gratis. Come fare per partecipare? Scopriamolo insieme!

Quanto costa la luna di miele?

Quando arriva il momento di organizzare il viaggio di nozze, gli italiani non badano a spese: attualmente la spesa media di una honeymoon in Italia si aggira intorno ai 2.300€, cifra che arriva a sfiorare i 6.900€ nei viaggi all’estero (fonte: Il Libro Bianco del Matrimonio). Si tratta di importi che, secondo il Rapporto sul Settore Nuziale, avrebbero subito nel 2023 leggere oscillazioni: se nel caso dei viaggi nazionali si sarebbe registrato un aumento del 6,5% (2.450€), il volume di spesa media delle lune di miele all’estero avrebbe subito un calo del 2% e ammonterebbe a circa 6.750€.

Paesi Europei, Stati Uniti, Maldive, Giappone e Africa: le mete più gettonate



Il Libro Bianco del Matrimonio non lascia spazio a dubbi: tra le coppie che partono per il viaggio di nozze, il 78% sceglie una meta internazionale. In media la vacanza dura 10 giorni quando la coppia parte subito dopo le nozze, o 12 quando aspetta qualche mese. Diverso il discorso per le honeymoon che si svolgono in Italia che tendono invece a durare più o meno 6 giorni. Per quanto riguarda invece le destinazioni più gettonate di questa stagione, oltre agli evergreen Paesi Europei e Stati Uniti, troviamo a sorpresa proprio il nostro Belpaese che, secondo il Rapporto sul Settore Nuziale 2024 si aggiudica il titolo di nazione preferita dalle coppie per la luna di miele. Le altre mete attualmente più in voga sono le Hawaii, il Giappone e l’Africa Orientale e Meridionale (in particolare Tanzania e Sudafrica).

Una luna di miele gratis? Con Wedding Passport di Matrimonio.com è possibile!

Con l’obiettivo di accompagnare le coppie nell’organizzazione della loro tanto agognata vacanza a due, Matrimonio.com ha lanciato un nuovo concorso che mette in palio una luna di miele da sogno gratis. Le coppie che desiderano partecipare dovranno registrarsi sul sito di Matrimonio.com, attraverso

questo link, e ottenere i timbri necessari per completare il proprio Wedding Passport: attraverso questi tagliandi sarà possibile sbloccare piccole premi e sconti in diverse categorie dell’applicazione. Possono accedere al concorso le coppie la cui data di matrimonio sia compresa tra il 2 settembre 2024 e il 30 settembre 2025 e che abbiano in programma di realizzare la luna di miele tra il 1° novembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Il termine ultimo per partecipare è il 14 ottobre 2024. La coppia vincitrice si aggiudicherà il rimborso dei servizi di nozze precedentemente pagati all’agenzia di viaggi registrata come fornitore su Matrimonio.com, per un importo massimo e totale fino a 7.000€. Per consultare tutte le FAQs e ottenere maggiori informazioni sul concorso, cliccare qui.

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, è un portale di riferimento del settore nuziale in Italia. Attraverso i suoi strumenti di pianificazione, la directory di professionisti, il wedding site personalizzato, i contenuti ispirazionali e le app per dispositivi mobili, Matrimonio.com aiuta le coppie a gestire il loro budget, a trovare i loro fornitori e a orientarsi in ogni fase del processo di organizzazione delle nozze. In oltre 16 Paesi in Europa, Nord America, America Latina e Asia, The Knot Worldwide promuove il valore della celebrazione. La famiglia globale di brand dell’azienda fornisce prodotti, servizi e contenuti di prim’ordine per portare il processo di pianificazione delle nozze dalla fase di ispirazione alla realizzazione. Attraverso i suoi domini dedicati al matrimonio, tra cui Matrimonio.com, The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched.co.uk, Mariages.net, Casamentos.pt e altri, l’azienda offre un ampio database di centinaia di migliaia di professionisti del settore per supportare le coppie nell’organizzazione del giorno più felice della loro vita.

Per maggiori informazioni:

Adriano Luciani

press@matrimonio.com

Web: www.matrimonio.com

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)