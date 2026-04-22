18.3 C
Firenze
mercoledì 22 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

METZ annunciata come sponsor ufficiale dei televisori per la Milano Design Week — Mostra di Artigianato del Patrimonio Culturale Immateriale della Cina

Immediapress
Immediapress
Immediapress
2 ' di lettura

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

MILANO, 22 aprile 2026 /PRNewswire/ — Alla Milano Design Week 2026, METZ ha presentato “Raccontare l’arte dei maestri attraverso l’arte”, una mostra immersiva che reinterpreta il patrimonio culturale immateriale cinese attraverso un linguaggio visivo contemporaneo. Ospitato presso l’Università degli Studi di Milano, un luogo ricco di significato storico, il progetto ha trasformato l’ex complesso medico in uno spazio culturale dove cura, conoscenza e pratica creativa convergono. 

La mostra è composta da 22 “tele” curate, con i televisori METZ come mezzo visivo. Cinque maestri artigiani provenienti da diverse discipline hanno ciascuno creato quattro opere. I loro processi creativi sono stati catturati in filmati in bianco e nero della durata di 60 secondi, mentre le opere finali sono state presentate a colori. Questo contrasto deliberato mette in evidenza l’evoluzione dal processo al risultato, ponendo l’artigianato stesso come narrazione centrale. Ogni dettaglio — ogni tratto, intreccio e texture superficiale — diventa riflesso del tempo, della competenza e della continuità culturale. 

In questo progetto, METZ non è semplicemente un fornitore di tecnologia di visualizzazione, ma un facilitatore dell’espressione artistica. Il televisore MUE7800 funge da “tela”, preservando fedelmente le texture più fini, la profondità dei materiali e le sottili variazioni. Mantenendo l’integrità visiva senza sovrainterpretazioni, la tecnologia consente al pubblico di entrare in contatto più diretto con l’essenza dell’artigianato, trasformando la percezione dalla semplice osservazione all’esperienza. 

In quanto marchio tedesco, METZ si basa su oltre 88 anni di tradizione manifatturiera e su decenni di competenze tecnologiche. Radicata in Metz Classic, l’eredità del marchio si riflette non solo in tecnologie di visualizzazione mature e prestazioni stabili, ma anche in un impegno duraturo verso rigorosi standard artigianali. 

Questa filosofia ingegneristica tedesca si traduce ulteriormente nello sviluppo dei prodotti, dove METZ integra eccellenza visiva ed esperienza d’uso pratica. Attraverso sistemi intelligenti continuamente ottimizzati e un design di interazione intuitivo, il marchio offre esperienze di intrattenimento domestico di alta qualità a un pubblico globale sempre più ampio, enfatizzando affidabilità e accessibilità. 

A un livello più profondo, questa filosofia di “artigianato tedesco” si esprime attraverso sobrietà e precisione — evitando decorazioni eccessive o esagerazioni, e permettendo alla qualità di emergere naturalmente nell’uso e nell’interazione quotidiana. 

Ponendo la tecnologia sullo sfondo e l’arte in primo piano, METZ ridefinisce il modo in cui il patrimonio culturale può essere vissuto in contesti contemporanei. Nel quadro della Milano Design Week, il marchio dimostra come l’innovazione possa sostenere discretamente l’espressione artistica, trasformando la visione quotidiana in un momento di riflessione, presenza e percezione. 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2962849/image_848611_8241997.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2962850/1.jpg
 

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/metz-annunciata-come-sponsor-ufficiale-dei-televisori-per-la-milano-design-week–mostra-di-artigianato-del-patrimonio-culturale-immateriale-della-cina-302749795.html
 

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved. 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

immediapress/pr-newswire

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Immediapress

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 4,976 milioni di token, mentre le partecipazioni totali in criptovalute e contanti...

Immediapress

METZ Announced as Official TV Sponsor for Milan Design Week—China Intangible Cultural Heritage Crafts Exhibition

Immediapress

Milliken & Company to Showcase Next-Generation Product Innovations at Interpack 2026

Immediapress

Tweddle Group to Empower DIY Service and Repair for Slate Truck

Immediapress

Infosys Announces Strategic Collaboration with OpenAI to Accelerate Enterprise AI Transformation and Unlock AI Value at Scale

Immediapress

Superdrug Names Hanshow as Digital Shelf Partner, Driving the Next Phase of Health & Beauty Retail Digitalisation

Immediapress

Zendure Debuts SolarFlow Mix Series Across Europe — Three Home Storage Systems, One Platform, Up to 91% Off the Bill

Immediapress

EZVIZ aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite, aprendo un nuovo capitolo del suo impegno costante verso la sostenibilità a lungo termine e ampliando...

Immediapress

EZVIZ joins the United Nations Global Compact, starting a new chapter of its unwavering journey to long-term sustainability and further expanding its contribution to...

Immediapress

Infortrend Recognized in CRN’s Storage 100 as One of The 50 Coolest Software-Defined Storage Vendors for 2026

Immediapress

Oltre 16 milioni di italiani utilizzano l’AI: come la usano davvero, lo svela l’Osservatorio Rixalto Media

Immediapress

Dati aziendali: le soluzioni di backup e disaster recovery di Flashinlabs per una protezione avanzata

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18.3 ° C
18.8 °
17 °
39 %
6.3kmh
20 %
Mer
18 °
Gio
21 °
Ven
23 °
Sab
22 °
Dom
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2119)ultimora (1036)Video Adnkronos (305)ImmediaPress (272)sport (92)Tecnologia (85)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati