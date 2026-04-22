METZ annunciata come sponsor ufficiale dei televisori per la Milano Design Week — Mostra di Artigianato del Patrimonio Culturale Immateriale della Cina

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

MILANO, 22 aprile 2026 /PRNewswire/ — Alla Milano Design Week 2026, METZ ha presentato “Raccontare l’arte dei maestri attraverso l’arte”, una mostra immersiva che reinterpreta il patrimonio culturale immateriale cinese attraverso un linguaggio visivo contemporaneo. Ospitato presso l’Università degli Studi di Milano, un luogo ricco di significato storico, il progetto ha trasformato l’ex complesso medico in uno spazio culturale dove cura, conoscenza e pratica creativa convergono.

La mostra è composta da 22 “tele” curate, con i televisori METZ come mezzo visivo. Cinque maestri artigiani provenienti da diverse discipline hanno ciascuno creato quattro opere. I loro processi creativi sono stati catturati in filmati in bianco e nero della durata di 60 secondi, mentre le opere finali sono state presentate a colori. Questo contrasto deliberato mette in evidenza l’evoluzione dal processo al risultato, ponendo l’artigianato stesso come narrazione centrale. Ogni dettaglio — ogni tratto, intreccio e texture superficiale — diventa riflesso del tempo, della competenza e della continuità culturale.

In questo progetto, METZ non è semplicemente un fornitore di tecnologia di visualizzazione, ma un facilitatore dell’espressione artistica. Il televisore MUE7800 funge da “tela”, preservando fedelmente le texture più fini, la profondità dei materiali e le sottili variazioni. Mantenendo l’integrità visiva senza sovrainterpretazioni, la tecnologia consente al pubblico di entrare in contatto più diretto con l’essenza dell’artigianato, trasformando la percezione dalla semplice osservazione all’esperienza.

In quanto marchio tedesco, METZ si basa su oltre 88 anni di tradizione manifatturiera e su decenni di competenze tecnologiche. Radicata in Metz Classic, l’eredità del marchio si riflette non solo in tecnologie di visualizzazione mature e prestazioni stabili, ma anche in un impegno duraturo verso rigorosi standard artigianali.

Questa filosofia ingegneristica tedesca si traduce ulteriormente nello sviluppo dei prodotti, dove METZ integra eccellenza visiva ed esperienza d’uso pratica. Attraverso sistemi intelligenti continuamente ottimizzati e un design di interazione intuitivo, il marchio offre esperienze di intrattenimento domestico di alta qualità a un pubblico globale sempre più ampio, enfatizzando affidabilità e accessibilità.

A un livello più profondo, questa filosofia di “artigianato tedesco” si esprime attraverso sobrietà e precisione — evitando decorazioni eccessive o esagerazioni, e permettendo alla qualità di emergere naturalmente nell’uso e nell’interazione quotidiana.

Ponendo la tecnologia sullo sfondo e l’arte in primo piano, METZ ridefinisce il modo in cui il patrimonio culturale può essere vissuto in contesti contemporanei. Nel quadro della Milano Design Week, il marchio dimostra come l’innovazione possa sostenere discretamente l’espressione artistica, trasformando la visione quotidiana in un momento di riflessione, presenza e percezione.

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