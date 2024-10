MotoGP – Martín favorito per la Sprint, Bagnaia contro l’incubo Motegi: in Giappone è ancora sfida a due per la vittoria su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 03 ottobre 2024 – Il Motomondiale approda a Motegi per il terzo weekend consecutivo di gare dopo le due prove disputate a Misano. Il Gran Premio del Giappone è la tappa numero 16 della corsa iridata e, ancora una volta, vedrà lo scontro tra Jorge Martín e Pecco Bagnaia, i due pretendenti al titolo di MotoGP. Martinator arriva nella Terra del Sol Levante forte del primato in classifica, del successo della scorsa settimana e della doppietta nel 2023. Normale che gli esperti Sisal lo vedano favorito per la Sprint di sabato a 2,25 mentre si sale fino a 2,75 per il successo nella Gara lunga. Deve inseguire invece Pecco Bagnaia che, a Motegi, vuole sfatare un tabù almeno in MotoGP visto che il due volte iridato della classe regina, sui tornati del Giappone, ha trionfato solo una volta ma nel 2018 e in Moto2. L’alfiere della Ducati Factory, come spesso accaduto in stagione, si ritrova ad inseguire nella Sprint, vittoria a 3,00, mentre è l’uomo da battere la domenica, successo a 2,50. La prima fila dei favoriti è completata, come sempre, da Marc Márquez unico pilota nella storia ad aver vinto nelle tre classi del Motomondiale in Giappone. Il Cabroncito, vincente a 5,00, ha la stessa quota per Sprint e Gara lunga la domenica. Il pilota spagnolo del Team Gresini va a caccia del sesto successo sul tracciato di Motegi.

Enea Bastianini, sulla seconda Ducati Factory, proverà a inserirsi, la sua vittoria domenicale è data a 5,00 mentre il resto della pattuglia sembra correre un altro campionato: Pedro Acosta, Gas Gas, si gioca a 16 con Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, dato a 20, e Franco Morbidelli, Pramac, in quota a 25, che sognano di inserirsi per le posizioni di testa. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

