Mpg System ottiene la certificazione “Cybersecurity Made in Europe”

Milano, 09/09/2024 – Mpg System, azienda italiana operante nel campo della sicurezza informatica, è lieta di annunciare di aver ricevuto la certificazione “Cybersecurity Made in Europe”, un prestigioso riconoscimento conferito dall’European DIGITAL SME Alliance. Questa certificazione dimostra l’impegno dell’azienda nel garantire elevati standard di sicurezza e nella promozione dell’autonomia tecnologica in Europa. La certificazione “Cybersecurity Made in Europe” è un marchio di qualità che valorizza le imprese europee impegnate nello sviluppo di tecnologie e servizi di sicurezza informatica all’avanguardia. Essa garantisce che le aziende certificate rispettino rigide normative europee sulla privacy e sulla protezione dei dati, come il GDPR e la direttiva NIS2. Questo differenziatore di mercato è fondamentale in un contesto in cui la protezione dei dati e il rispetto della privacy sono diventati priorità assolute per clienti e partner commerciali. “Siamo entusiasti di aver raggiunto questo importante traguardo,” ha dichiarato Fabio Benedini, CTO di Mpg System e responsabile del progetto di LAP (Laboratorio Accreditato di Prova ACN). “La certificazione rappresenta non solo un riconoscimento del nostro impegno quotidiano nella sicurezza informatica, ma anche una dimostrazione della nostra fiducia nel fatto che la protezione dei dati debba essere una priorità europea. In un contesto sempre più globalizzato e digitalizzato, crediamo fermamente che la cybersecurity sia una responsabilità condivisa, e questa certificazione è la prova tangibile del nostro contributo in questa direzione.” Oltre a fungere da importante differenziatore di mercato, la certificazione “Cybersecurity Made in Europe” porta con sé un valore strategico significativo per Mpg System e per l’Europa nel suo complesso. Sostenere le aziende europee di sicurezza informatica è essenziale per rafforzare la sovranità digitale del continente e per garantire che i dati e le infrastrutture critiche siano protetti da tecnologie affidabili e sicure. Inoltre, il CTO di Mpg System, Fabio Benedini, ha sottolineato quanto sia fondamentale lavorare insieme a livello europeo per affrontare le sfide della cybersecurity: È solo attraverso la cooperazione che possiamo creare un ecosistema digitale sicuro e resiliente. Mpg System è pronto a fare la sua parte collaborando con altre organizzazioni europee per sviluppare soluzioni che proteggano i nostri cittadini e le nostre imprese dalle minacce informatiche sempre più sofisticate. Con l’ottenimento della certificazione “Cybersecurity Made in Europe”, Mpg System rafforza il suo impegno a favore della sicurezza e dell’affidabilità dei suoi prodotti e servizi. L’azienda continuerà a investire in ricerca e sviluppo per rimanere all’avanguardia nel settore della cybersecurity, sostenendo la costruzione di un futuro digitale sicuro e sostenibile per l’Europa.

